Якутский стилист снялся в проекте Gucci

Модный онлайн-журнал Blueprint взял короткое интервью у молодого стилиста из Якутска. Рассказ Ивана Новака вышел в специальном проекте журнала с Gucci и посвящен детству.

Наряду с другими дизайнерами, моделями и художниками, родившихся и выросших в постсоветском пространстве, Иван делится своими детскими воспоминаниями.

Одно из ярких воспоминаний Ивана связано с бабушкой: