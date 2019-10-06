06.10.2019
15:54
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Светская хроника

Якутский стилист снялся в проекте Gucci

Модный онлайн-журнал Blueprint взял короткое интервью у молодого стилиста из Якутска. Рассказ Ивана Новака вышел в специальном проекте журнала с Gucci и посвящен детству.

Наряду с другими дизайнерами, моделями и художниками, родившихся и выросших в постсоветском пространстве, Иван делится своими детскими воспоминаниями.

Одно из ярких воспоминаний Ивана связано с бабушкой:

«Мы выходили с бабушкой на улицу зимой в Якутске красить лед. И краски очень красиво застывали», — рассказывает он.

Источник: https://www.instagram.com/p/B3NEGJinv3S/ https://theblueprint.ru/fashion/gucci-fairy-tale-special-part-1
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