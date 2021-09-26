Якутский спортсмен вошел в сборную России

Речь идет о воспитаннике отделения греко-римской борьбы Якутского республиканского училища олимпийского резерва имени Р. М. Дмитриева Александре АНДРЕЕВЕ. Новость сообщил спортивный обозреватель Владислав КОРОТОВ в своем фейсбуке.

Он стал чемпионом Всероссийского турнира среди юниоров до 21 года памяти заслуженного тренера РСФСР М. М. Сахабутдинова, проходившего на этой неделе в Казани.

Уроженцу с. Болугур Амгинского улуса 19 лет, он тренировался под руководством своих земляков Матвея МАТВЕЕВА и Кирилла ПАВЛОВА, ныне он тренируется в Московском училище олимпийского резерва и выступает под флагом Москвы.

В весовой категории 63 кг боролось 50 юниоров. Александр на пути к финалу выиграл поочередно с явным преимуществом у Сергея ГОРДОВА из Ростова, Рафаэля КЕРИМОВА из Ростовской области, Петра КОЖОКАРА из Пермского края, в полуфинале победил Астемира БИЖОЕВА из Московской области. В финале ему противостоял Руслан ХАМЗИН из Московской области. Якутский борец также одержал досрочную победу.