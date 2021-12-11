Якутский спасатель выпустил свою первую книгу

Накануне в одном из фирменных книжных магазинов издательской компании «Айар» прошла автограф-сессия Валерия АНДРОСОВА, автора сборника рассказов «Байанайдыын көрcүhүү» («Встреча с Байанаем»), спасателя 2 класса аэромобильного отряда Управления поисково-спасательных работ и ликвидации ЧС ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)». Это первая книга писателя.

Читатели уже знакомы с его творчеством по публикациям в журналах «Чолбон», «Байанай», а в 2019 году он стал обладателем премии «Дебют года» имени первого редактора журнала «Чолбон» А.И. Софронова-Алампа — одного из основоположников якутской литературы. Премия стала приятной неожиданностью для спасателя. Многие якутяне также помнят его как победителя в номинации «Спасатель» премии «Гордость Якутии» в В 2020 году.

По словам редактора книги, исполняющей обязанности заведующей редакции художественной литературы национального издательства «Айар» Ольги Фроловой-Янцен, сборник «Байанайдыын көрcүhүү» был включен в тематический план национального издательства по государственной программе: «Вышел достаточно быстро: в течение лета мы с Валерием совместно работали над проектом. Кто-то, может, сочтет, что книга не идеальна, но это первый шаг, и мы считаем, что у Андросова огромный потенциал. Сейчас обдумываем планы о возможности выпуска следующего издания, направленного на читателей различного возраста, уже по его профессиональной деятельности. Валерий Валерьевич делает очень нужную работу, поэтому, наверное, сегодня здесь так многолюдно, что очень радует. Сотрудничество с национальным издательством – хорошее подспорье для того, чтобы автор развивался дальше. Мы уверены: у него все впереди».

В книге собраны увлекательные заметки, повествующие об охоте, ведь жизнь на Севере и становление мужчины неразрывно связаны с ней, писатель раскрывает читателям охотничьи секреты, делится философией бытия, наставлениями, и это не привычные байки добытчиков зверя. В их основе лежат жизненные случаи. И не только.

«Сны – это отдельная тема, они у меня настолько яркие, динамичные, что иногда не высыпаюсь. Несколько рассказов основаны на реальных снах, прикосновении к сверхъестественному, историях, в действительности произошедших со мной», — поделился Валерий.

Будучи еще охотником-промысловиком, он вел необходимые в работе дневниковые записи (наблюдения за погодой, способы ловли пушных зверей, вид приманки и т.д.), иногда, если день был богат на события, описывал его в виде небольшого рассказа, отмечал интересные факты на бумаге, пока мать с сестрой, прочтя содержимое его тетрадей, не стали советовать ему заняться творчеством всерьез.

Первую заинтересованность, отклик слушателей он получил, став победителем в конкурсе рассказчиков, посвященном Дню охотника, делясь в Доме Арчы охотничьими байками. Это вдохновило, и его участие в конкурсе было ежегодным еще на протяжении трех лет. А решился на публикации в журналах спасатель после того, как в их зимовье похозяйничал медведь, разворошил лабаз, привел в негодность тетради с записями, некоторые из которых Андросову потом удалось воссоздать, благодаря хорошей памяти. Первые работы для публикации в журналах с исписанных от руки листов, на компьютере набирали мать с сестрой Антониной.

«На автограф-сессию пришли много читателей, среди которых – мои родственники, знакомые, друзья, с которыми давно не виделся, на несколько минут заезжали коллеги – ребята с дежурной смены. Признаться, было волнительно и приятно.

Очень тронуло, когда школьный учитель попросил подписать десять экземпляров моей книги, которые достанутся ученикам, победившим в конкурсе, в качестве призов. Благодарю издательство «Айар», своего редактора Ольгу Андреевну за организацию этого мероприятия и помощь в выпуске книги, своих читателей и всех, кто пришел на эту встречу!», — отметил в заключение автор.