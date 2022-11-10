Якутский сонник: как толковали сны в старину

У саха, как и у всех народов мира, испокон веков было особое отношение к снам, и существовали свои толкования снов. Якуты видели в сновидениях канал связи с потусторонним миром, доступный людям. Согласно традиционным якутским верованиям сон был родственен смерти. Об этом говорится в пословицах: «Утуйуу – ɵлүү быраата. Сон – брат смерти», «Ɵлүү икки утуйуу икки – аӷыс балыс. Смерть и сон – сестры». В состоянии сновидения человек мог общаться с потусторонними силами, поэтому толкованию снов в старину якуты придавали важное значение, относились к ним очень внимательно и осторожно. За толкованием особенных сновидений обращались к специальным людям, наделенным даром понимать смысл снов. Народ саха отдельно определял «кошмарные» сновидения: их приносил баттатар–существо, которое взбирается на спящего человека и пляшет на груди или шее.

Толкования снов

Традиционные якутские толкования сновидений основывались на коллективном жизненном опыте и традиционных верованиях народа саха, они были записаны в разное время в трудах И.А. Худякова «Краткое описание Верхоянского округа», А.Е. Кулаковского «Научные труды», А.А. Попова «Материалы по истории религии якутов Вилюйского округа».

— Видеть на лугу скот – к размножению скота;

— Ездить на коне – к женитьбе;

— Конь без узды – брак- без венца;

— Ездить на коне и быть сброшенным – к разводу;

— Нож, топор, лук найденный или полученный в подарок — к рождению мальчика;

— Принадлежности женского обихода – ножницы или иголку – к рождению девочки;

— Топить печь – жениться;

— Если топить тонкими поленьями — бедная жизнь;

— Строить печь – к счастливому житью;

— Видеть, строить новый дом –к смерти человека;

— Если снится солнце – это к лучшему, а если видишь закат, это к долголетию и процветанию жизни;

— Луна во сне – к смерти человека;

— Видеть огонь или пожар — к эпидемии;

— Если во сне увидишь себя в зеркале, значит к болезни, к неприятности;

— Увидеть себя в рваной одежде – к беде;

— Всматриваться в свое изображение в воде – к смерти кого-либо из начальствующих;

— Отдавать своих коров или лошадей – к пропаже скота;

— Возиться с землей – к смерти одного из близких;

— Видеть во сне, что выпал зуб с кровью, то к смерти или к известию, или приезду родственников;

— Молиться богу – слышать о смерти кого-либо из родни;

— Крепкое и цветущее дерево – символ долголетия, а сломанное дерево означает чью-нибудь смерть;

— Лягушку видеть во сне – к приезду колдуна, шамана или к венерической болезни;

— Видеть собаку, медведя и волка — к худому;

— Если нападают медведи и спящий, чтобы избавиться, бросает им в пасть свою одежду — бросает злому духу («абасы») свою душу («кут»);

— Целоваться — целует «абасы» — получивший поцелуй должен заболеть;

— Седая старух что-либо просит – это дух-хозяин жилого места является людям во сне — нужно обязательно «покормить» — оросить землю сливками или кислым молоком;

— Видеть во сне рыбу – к пасмурной погоде или облакам;

— Бодаются быки – к тяжбе;

— Видеть во сне убыло воды – к ясной погоде;

— Брать сено – к барышу;

— Падать во время борьбы – хворать;

— Если во сне видишь, что моешься кровью, то это к несчастью;

— Во сне пропал табунный жеребец – к смерти родоначальника или почетного якута;

— Укус лошади предвещает добро;

— Если чорон (стакан) расколется (во сне), то пропадет кобыла; если во сне расколется деревянная чаша, то пропадет корова;

— Смеяться во сне – придется плакать;

— Плакать во сне – придется смеяться;

— Выздороветь от болезни во сне – умереть;

— Болеть во сне – к добру;

— Дождь во сне – к слезам;

— Во сне видеть в доме воду – к слезам;

— Во сне увидеть ягоды – к беде и слезам;

– Если ломается матица юрты или коновязь, то умереть хозяину;

— Во сне стог зеленого сена, мычание коров, ржание лошадей предвещают будущее богатство;

— Есть молочные продукты – к хорошему;

— Косить сено – дожить благополучно до лета;

— Брать сено – к богатству;

— Разводить дымокур – богатеть;

— Брать из чужих рук молочную кашу – к прибыли;

— Тарелка, блюдце или чашка во сне сломаются – к новорожденному;

— Волосы, хвост или нитки во сне видеть – к тяжелой мысли;

— Давать кому-либо крест – к смерти получившего;

— Гаснет церковная свеча – к смерти человека;

— Благовест во сне слышать – к известию;

— Могилу или яму во сне видеть – к худу;

— Наряжаться во сне – значит жалеть о чей-нибудь смерти;

— Петь во сне – к худу;

— Если во сне услышать звон хомуса, значит жди радости;

— Во сне видеть погаснет огонь в очаге, то не быть потомству;

— Пожар означает войну, вражду или тяжбу между разными родами.