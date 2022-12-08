08.12.2022
17:53
425

Общество

Якутский солдат вернулся на Родину

В Якутии торжественно встретили вернувшегося из зоны СВО бойца

Ночью 7 декабря в Якутск прибыл участник специальной военной операции Владислав Кондаков. Героя на родной земле вместе с родными торжественно встретили заместитель министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии Андрей Сосновский и воспитанники Якутской кадетской школы.

О своем племяннике рассказали дядя Алексей Гоголев и тётя Анастасия Макарова.

«Наш племянник, после службы в армии, с 2020 года остался дальше служить по контракту. В феврале этого года он решил поехать на защиту своей Родины. Мы постоянно общались с ним. Он говорил, что все нормально, но в мае этого года не вышел на связь. Позднее нам сообщили, что он получил ранение и находится в московском военном госпитале. Очень гордимся своим племянником и рады что наконец встретились с ним! Хочу поблагодарить вас, мы были очень удивлены и рады что из правительства нас пришли поддержать».

По возвращению домой  Владислав Кондаков пройдет курс реабилитации  в социальных и медицинских учреждениях. Врачи готовы оказать всю необходимую ему помощь, сообщили в Республиканском центре медицинской реабилитации и спортивной медицины.

Фото: пресс-службы Министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх