Якутский солдат вернулся на Родину

В Якутии торжественно встретили вернувшегося из зоны СВО бойца

Ночью 7 декабря в Якутск прибыл участник специальной военной операции Владислав Кондаков. Героя на родной земле вместе с родными торжественно встретили заместитель министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии Андрей Сосновский и воспитанники Якутской кадетской школы.

О своем племяннике рассказали дядя Алексей Гоголев и тётя Анастасия Макарова.

«Наш племянник, после службы в армии, с 2020 года остался дальше служить по контракту. В феврале этого года он решил поехать на защиту своей Родины. Мы постоянно общались с ним. Он говорил, что все нормально, но в мае этого года не вышел на связь. Позднее нам сообщили, что он получил ранение и находится в московском военном госпитале. Очень гордимся своим племянником и рады что наконец встретились с ним! Хочу поблагодарить вас, мы были очень удивлены и рады что из правительства нас пришли поддержать».

По возвращению домой Владислав Кондаков пройдет курс реабилитации в социальных и медицинских учреждениях. Врачи готовы оказать всю необходимую ему помощь, сообщили в Республиканском центре медицинской реабилитации и спортивной медицины.