Якутский солдат: Стоит милая бабушка, приветливо машет и угощает пирожками… с ядом

В Москве установят стенд в честь якутянина Анатолия Храмова.

Военнослужащий рассказал об участии в специальной военной операции.

Фото из личного архива А. Храмова

В апреле на Гоголевском бульваре в Москве будет установлен стенд, знакомящий с героями СВО. Один из них посвящен якутянину Анатолию Храмову, старшему лейтенанту инженерных войск РФ, простому эвенкийскому парню, ставшему боевым офицером, награжденному медалями «За отвагу», Суворова, «За боевые отличия», «За воинскую доблесть» 1-й и 2-й степени, а также имеющему зарубежные награды Лаосской Народной Демократической Республики – орден Мужества 3-й степени и медаль Дружбы.

«Делал, что считал правильным»

В ходе проведения специальной военной операции сводная группа разминирования, в состав которой входил наш земляк, инженер отдела информационного обеспечения Международного противоминного центра ВС РФ, старший лейтенант Анатолий Храмов получил задачу провести разведку и разминирование дорог перед наступлением. Это был первый и один из самых тяжелых боев, в результате которого Анатолий за проявленные мужество и героизм был награжден медалью Суворова.

В полосе обороны противника

Группа скрытно выдвинулась за передний край в район обороны противника, где провела инженерную разведку 1,5 км дороги.

«Обнаружили и обезвредили более 50 противотанковых мин. В тот день нам удалось уйти незамеченными», — вспоминает Анатолий.

На следующий день работы на этом участке продолжились. Но в этот раз группа попала под артобстрел, а потом и под прицел снайперов.

«Снайпер снял впереди идущего командира пехоты, мы же упали на землю и не могли даже приподняться. Вот тогда я понял, что такое, когда пули свистят над головой», — рассказывает офицер.

Под огнем противника саперы передали данные, откуда ведется стрельба, затем продолжили разминирование территории, приняли участие в эвакуации раненых. Анатолий с бойцами под шквальным артиллерийским и автоматным огнем еще дважды возвращались на место боя, чтобы продолжить разведку, а также разминирование участка наступления.

«Тяжелый бой был, но задачу свою мы выполнили, расчистили дорогу перед нашими войсками перед их наступлением», — скромно говорит Анатолий.

За проявленные мужество и профессионализм старший лейтенант Храмов был награжден медалью Суворова. Позднее, в октябре, уже под Сватово, старший лейтенант Храмов был награжден медалью «За отвагу».

«Во время обстрела опытные бойцы сумели отойти в укрытие, а только что приехавшие ребята прижались к технике, чего нельзя делать ни в коем случае. В первую очередь ведь уничтожают именно ее. Поступил так, как посчитал нужным, чтобы ребята отошли в укрытие, и технику тоже развернули, которая ехала к перекрестку», — говорит Анатолий.

Фото из личного архива А. Храмова

В том бою Анатолий был ранен. Успел заметить, как вышедший из леса боец помахал ему, предупреждая о чем-то, и тут сзади рвануло. «Не иначе как родился в рубашке», — сказали позже очевидцы, настолько взрыв был большим, и многие подумали, что офицер не выжил.

Потом было долгое лечение в разных госпиталях, в апреле ему предстоит операция в московском госпитале.

Стойкий оловянный солдатик

А пока старший лейтенант прибыл в отпуск, побывал в родном Жиганске, откуда родом.

Вместе с ним приехала старшая дочь Лена. «Стойкий оловянный солдатик», как назвали мы ее. Старший ребенок в семье, она тяжело переживает разлуку с отцом. Несмотря на малый возраст, девочка — первоклассница, она все понимает и не досаждает родителям лишними вопросами. А ведь семье приходится ждать папу по полгода, когда он ездит на боевые задания. Как говорит Анатолий, в последние три года он от силы дома бывал месяц-полтора в год. Вот и ездит дочка с отцом, когда выпадает возможность.

«Она привычная к суровому быту, полстраны со мной объехала, жила со мной и на полигонах, и в медсанчасти. Серьезная, ответственная, всегда сама быстро собирается в дорогу. Родные все время без меня… я даже стихи написал про это», — рассказывает герой.

Кстати, стихи Анатолий пишет давно, набралось порядка 40. Скоро планирует издать сборник, предложение поступило от правительства республики.

«Раньше просто баловался, а в госпитале мучила бессонница, вот и подумал, чего зря лежать. Потом сосед по палате спросил, мол, чего не спишь, строчишь что-то. Прочитал ему, понравилось», — вспоминает он.

А стихи действительно искренние, добрые, бередящие душу. Потом заглядывали к ним раненные из других палат и просили Анатолия почитать стихи. Как-то даже пришли питерские школьники и прочитали стихи бойца, солдаты плакали.

«Я тогда подумал, что на верном пути и надо писать», — объясняет свое хобби Анатолий.

В семье Храмовых трое детей, младшему ребенку всего годик. Жена Аина не только практически одна справляется с домашними заботами, пока муж на передовой, но и активно принимает участие в движении «Волонтеры Саха» в Москве.

Она была одной из первых, кто начинал это движение. Однажды ее попросили навестить бойца из Якутии, который лечился в госпитале. К нему не могли приехать родные. Аина сразу же откликнулась на просьбу, навестила бойца вместе с детьми, так и подружились. Тогда бойцов из Якутии было мало в госпиталях, но Аина поняла, что со временем помощь может понадобиться многим. Так и пришла идея создать движение волонтеров.

Чтобы выжить

На родине Храмов не просто отдохнул, но и провел массу мероприятий, побывал в гостях у старшеклассников средней школы № 7 Якутска, где провел «Урок мужества». Ребята были впечатлены встречей с настоящим героем нашего времени, боевым офицером. После встречи ребята подходили к нему, чтобы поблагодарить и пожать ему руку, пожелать удачи.

Между прочим Анатолий еще в школьные годы с другом создал первый военно-патриотический клуб в родном Жиганском районе. Это потом их поддержали, выдали форму. Парень с активной жизненной позицией, он, к слову, победитель престижного республиканского конкурса «Будущий дипломат», победитель республиканского, федерального этапов научно-практической конференции «Шаг в будущее». Будучи студентом факультета иностранных языков СВФУ, работал журналистом в газете «Молодежь Якутии», став к третьему курсу ее редактором, а на 4-м курсе уже выпускал журнал «Якутия сегодня» на разных языках.

Неудивительно, что его заметили и назначили начальником штаба движения «Юнармия».

После окончания вуза Анатолий решил посвятить себя военной службе. Так, он оказался в Международном противоминном центре, прошел обучение на ускоренных офицерских курсах, стал командиром саперно-инженерного взвода.

Кстати, сейчас он возглавляет еще и центральный штаб движения «Юные карбышевцы» при инженерных войсках. Движение активно продвигается и в нашей республике: более 20 отрядов работают в 10 районах.

Анатолий рассказывает, насколько важно сейчас заниматься патриотическим воспитанием подрастающего поколения.

— Там, на Украине, я видел учебник для старшеклассников «Защитник Отчизны». Перелистал. В подробностях описаны все виды вооружения, устройство противотанковых и не только мин, даны инструкции, как их устанавливать, углубленно расписаны приемы рукопашного боя, правила борьбы, передвижения по гористой, болотной местности и многое другое. Сызмальства учат детей выживать в таких условиях, и не только выживать, но и вести борьбу, — удивляется он. — Конечно, основы самозащиты должен знать каждый. Мы сейчас прорабатываем вопрос включения в учебную программу предмета «Начальная военная подготовка». Якутяне многие знают, как себя вести в полевых условиях, но я видел, как многие российские ребята не умели разжечь костер, привести в порядок одежду, приготовить еду, крепко завязать узлы, чтобы груз не рассыпался при транспортировке. А ведь это элементарные вещи, которые должен уметь каждый. Эти умения и навыки всегда пригодятся в жизни.

Милая бабушка с ядом

Там, в зоне СВО, нельзя расслабляться. Беда может прилететь откуда не ждешь.

Стоит милая бабушка на обочине и приветливо машет «сынкам», угощает их пирожками. Потом оказалось, что они были наполнены крысиным ядом. Либо местный мужик, разъезжая на велосипеде, оказывался корректировщиком, и вскоре туда, где он проезжал, прилетали бомбы, падали снаряды. А бывало и так, что у одного соседа сын воюет на стороне ДНР, а у другого — в составе ВСУ. Так и живут.

«Страшно ли? Ответить «не страшно» будет преувеличением. Страх, он есть у всех. Но у кого-то он панический, бесконтрольный, а другой, несмотря на страх, может побороть его и принять решение. В этом вся разница», — убежден боец.

Анатолий верно говорит, что большое значение имеет подготовка. И это не только умение стрелять, но и умение обработать рану, оказать первую помощь себе или другу, правильно вести себя при обстреле, во время боя и так далее.

«Если ко всему этому приучен, многое делается на автомате. Срабатывают и инстинкты», — говорит он.

Как участник боевых операций он многое может сделать для своей родины. Именно таких ребят надо привлекать к работе с молодежью, потому что ему дети поверят.