Якутский силач завоевал Кубок мира и медали чемпионата мира

23-24 октября в Москве состоялся Кубок мира по пауэрлифтингу (WPA/AWPA) и чемпионат мира по армлифтингу (WAA-2020).

Это первая альтернативная организация пауэрлифтинга в России. Она известна еще, как самая крупная из российских альтернативных федераций и представлена более чем в 30 регионах России.

Несмотря на все тяготы, связанные с пандемией, турнир состоялся на высоком уровне с соблюдением всех условий безопасности. В соревнованиях нашу республику достойно представил известный спортсмен-экстремал, мас-рестлер и силач Евгений Иванов из Намского улуса. Якутянин выступил в категории, среди ветеранов (мастерс), так и «опен» (открытая). Из семи дисциплин он занял пять первых мест и одну серебряную награду!

Результаты Евгения Иванова: золото в пауэрлифтинге – отдельное движение становая тяга в весе до 140 кг в возрастной категории «оpen» (открытая); золото – «masters» 45-49 (ветераны) поднял 300 кг и звание абсолютного чемпиона по ветеранам. В армлифтинге он участвовал в упражнении «Русская ось» в весовой категории свыше 125 кг с результатом 192,5 кг. Как итог серебро в категории «open» и золото в категории «мастерс». Еще одну золотую медаль Евгений Иванов выиграл в дисциплине «Русский кирпич» среди спортсменов весовой категории 125 кг в категории «open» с результатом 79 кг!