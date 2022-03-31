31.03.2022
13:26
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Образование

Якутский школьник – победитель Всероссийской олимпиады по географии

Об этом сообщает ВКонтакте глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ.

 — Ученик 10 класса Физико-технического лицея города Якутска Айтал ЗАХАРОВ стал первым призером этого года из Якутии на Всероссийской олимпиаде школьников по географии, проходившей в стенах Северо-Кавказского федерального университета👏🏻

Айтал получил право льготного поступления в любой российский вуз без экзаменов по своему профилю.

Поздравляю Айтала, его родителей и педагогов с большим успехом!

Ждем от наших школьников еще больше побед!

Источник: https://vk.com/aisennikolaev14?w=wall532632737_7837
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