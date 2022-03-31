Якутский школьник – победитель Всероссийской олимпиады по географии

Об этом сообщает ВКонтакте глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ.

— Ученик 10 класса Физико-технического лицея города Якутска Айтал ЗАХАРОВ стал первым призером этого года из Якутии на Всероссийской олимпиаде школьников по географии, проходившей в стенах Северо-Кавказского федерального университета👏🏻

Айтал получил право льготного поступления в любой российский вуз без экзаменов по своему профилю.

Поздравляю Айтала, его родителей и педагогов с большим успехом!