На самом авторитетном в политических кругах российском телеграмм-канале «Незыгарь» проводится анонимный опрос «ИТОГИ-2019. Человек года».

Читателям предлагается выбрать из 8 кандидатов, таких как Егор ЖУКОВ, Алина ЗАГИТОВА, Любовь СОБОЛЬ, Екатерина ТИХОНОВА (дочь президента России Владимира ПУТИНА) и Женский кабинет Михаил БАБИЧ, а так же «Участник протеста» и «Иностранный агент». И в этом «звездном» списке есть и «Якутский шаман». На 11 часов 26 декабря наш земляк уверенно занимает второе место с 21 процентами голосов после «Участника протеста» с 22 процентами. Остальные персонажи опроса идут с отрывом 4% и более. У «Якутского шамана» Александра ГАБЫШЕВА неоспоримо есть неплохие шансы догнать и перегнать лидера «Участника протеста», разрыв с которым всего в один процент.

Лидерство в опросе телеграмм-канала Незыгарь «Человек года»– это реальное признание политического влияния.