29.04.2022
22:15
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Якутия

Якутский сельхозтехникум выиграл субсидию на 100 млн рублей

Учебные заведения и предприятия аграрного сектора республики — партнеры проекта «Профессионалитет» подписали соглашение о создании и развитии образовательно-производственного центра (кластера).

Напомним, Якутский сельскохозяйственный техникум стал одним из победителей конкурсного отбора и получил право на получение федерального субсидирования в размере 100 млн рублей на реализацию новых образовательных программ с ускоренным методом обучения. Его партнерами стали Якутская птицефабрика и СХПК «Хачыкаат», также техникумы и колледжи, работающие в сельскохозяйственных районах республики.

Как отметил заместитель председателя правительства Сергей Местников, проект предполагает и подготовку кадров, и учебно-методическое обеспечение, и улучшение материально-технической базы учебных заведений аграрного профиля.

Стороны соглашения обсудили принципы взаимодействия в рамках проекта. Внедрение новых образовательных программ позволит за короткое время дать выпускнику необходимые навыки за счет интенсивности и практической направленности обучения. В частности, будут обучать основам точного земледелия, беспилотной техники, глубокой переработки сырья, а также другим современным технологиям.

Предприятия будут участвовать в софинансировании закупки учебно-производственного оборудования, предоставлять площадки для практической подготовки студентов.

Сроки обучения для рабочих профессий и специальностей составят до двух лет, для более технологичных направлений подготовки кадров — до трех лет.

В федеральном проекте «Профессионалитет» принимают участие 70 колледжей по всей стране.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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