Якутский-русский-английский: Конкурс юных лингвистов
Традиционный ежегодный конкурс юных лингвистов Якутии состоялся 11 декабря 2022 года в Институте развития образования и повышения квалификации имени С.Н.Донского-II». VI республиканский лингвистический турнир «ЯРА» проводится кафедрами филологии и иностранных языков института.
В турнире приняли участие 50 учащихся 7-11 классов и 30 учителей – словесников из 10 школ республики. Команды участников — учащихся:
- Мюрюнская юношеская гимназия Усть-Алданского улуса;
- Техтюрская СОШ Мегино-Алданского улуса;
- Команда «Пламя» Эльгяйской СОШ Сунтарского улуса;
- Команда «Полиглоты» с.Таас Юрэх Мирнинского района;
- Команда «Маганцы» Маганской СОШ ГО «город Якутск»;
- Команда «Лингва» СОШ №6 с. Арылах Мирниского улуса;
- Команда «Стражи грамматики» Мальжагарской СОШ Нюрбинского улуса;
- Команда «Исследователи» Техтюрской СОШ Хангаласского улуса;
- Команда «Сайдыс» Амгинской СОШ №1 Амгинского улуса;
- Команда Маганской СОШ ГО «город Якутск».
Юные лингвисты Якутии в онлайн формате соревновались в командных состязаниях.
Этапы турнира, несмотря на дистанционное общение, прошли динамично, увлекательно и интересно. Турнир состоял из 16 этапов:
озвучивание мультфильмов на английском языке;
ответы на вопросы известных артистов нашего Саха театра;
задумка историй на английском языке со студентами СВФУ;
объяснение значений слов из словаря Олонхо, и т.д.
Уже первый этап показал, что участники тщательно подготовились, продумали свои выступления, поразившие всех глубиной мысли и артистизмом. Каждое выступление вызывало живой интерес и эмоциональные отклики. Все ученики соревновались с энтузиазмом, дерзостью, выдумкой.
По итогам турнира кубок и медали абсолютного победителя получили обучающиеся МБОУ «Мюрюнская юношеская гимназия» Усть-Алданского улуса.
Дипломом II степени награждена команда «Техтюрская СОШ» Мегино-Кангаласского улуса,
Дипломом III степени – МОБУ «Маганская СОШ» г. Якутска.
Всем победителям, призерам и номинантам вручены сертификаты «Зимней школы ИРОиПК». Открытие и закрытие турнира украсили выступления детей Болугурской школы, студентов Якутского педагогического колледжа и группа «ICE TONE».
Хотим поблагодарить всех учителей, ребят, студентов и артистов, принявших участие.
+7 (999) 174-67-82
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