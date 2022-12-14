Якутский-русский-английский: Конкурс юных лингвистов

Традиционный ежегодный конкурс юных лингвистов Якутии состоялся 11 декабря 2022 года в Институте развития образования и повышения квалификации имени С.Н.Донского-II». VI республиканский лингвистический турнир «ЯРА» проводится кафедрами филологии и иностранных языков института.

В турнире приняли участие 50 учащихся 7-11 классов и 30 учителей – словесников из 10 школ республики. Команды участников — учащихся:

Мюрюнская юношеская гимназия Усть-Алданского улуса; Техтюрская СОШ Мегино-Алданского улуса; Команда «Пламя» Эльгяйской СОШ Сунтарского улуса; Команда «Полиглоты» с.Таас Юрэх Мирнинского района; Команда «Маганцы» Маганской СОШ ГО «город Якутск»; Команда «Лингва» СОШ №6 с. Арылах Мирниского улуса; Команда «Стражи грамматики» Мальжагарской СОШ Нюрбинского улуса; Команда «Исследователи» Техтюрской СОШ Хангаласского улуса; Команда «Сайдыс» Амгинской СОШ №1 Амгинского улуса; Команда Маганской СОШ ГО «город Якутск».

Юные лингвисты Якутии в онлайн формате соревновались в командных состязаниях.

Этапы турнира, несмотря на дистанционное общение, прошли динамично, увлекательно и интересно. Турнир состоял из 16 этапов:

озвучивание мультфильмов на английском языке;

ответы на вопросы известных артистов нашего Саха театра;

задумка историй на английском языке со студентами СВФУ;

объяснение значений слов из словаря Олонхо, и т.д.

Уже первый этап показал, что участники тщательно подготовились, продумали свои выступления, поразившие всех глубиной мысли и артистизмом. Каждое выступление вызывало живой интерес и эмоциональные отклики. Все ученики соревновались с энтузиазмом, дерзостью, выдумкой.

По итогам турнира кубок и медали абсолютного победителя получили обучающиеся МБОУ «Мюрюнская юношеская гимназия» Усть-Алданского улуса.

Дипломом II степени награждена команда «Техтюрская СОШ» Мегино-Кангаласского улуса,

Дипломом III степени – МОБУ «Маганская СОШ» г. Якутска.

Всем победителям, призерам и номинантам вручены сертификаты «Зимней школы ИРОиПК». Открытие и закрытие турнира украсили выступления детей Болугурской школы, студентов Якутского педагогического колледжа и группа «ICE TONE».

Хотим поблагодарить всех учителей, ребят, студентов и артистов, принявших участие.