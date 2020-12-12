«Якутский Рокуэлл Кент» пополнил сокровищницу музея

Юрия Спиридонова, народного художника Якутии, Заслуженного художника России часто сравнивают с американским художником Рокуэллом Кентом. На днях в дар Якутскому музею имени Емельяна Ярославского художником преподнесен дар и открыта камерная выставка, посвященная природе Анабарского района, откуда наш художник родом.

В видеодайджесте «Антропологии Севера» читатели могут ознакомиться в эти холодные дни, не выходя из дома, с прошедшим событием и узнать немного о творчестве Юрия Спиридонова, послушать короткий рассказ о становлении художника и взгляде на творчество молодых якутских мастеров кисти. В сюжете также отзывы первых посетителей события.

Читатели могут подписаться на канал, чтобы не пропустить видеосюжеты о науке, искусстве и культуре Якутии. Сегодня на канале собрано более полусотни разных видеоподкастов и спецвыпусков, посвященных актуальным результатам саморазвития якутской культуры: https://www.youtube.com/channel/UCiCF9NKJJ4o4BZLOhS3QupQ?view_as=subscriber

Само видео с культурного события нашей столицы смотрите здесь:

Для знакомства с творчеством известного американского художника Рокуэлла Кента, отразившtuj природу Северной Америки и пейзажи Гренландии смотрите данный сюжет: https://youtu.be/JZsmLJhqhD4

Приятного просмотра!