Якутский режиссёр получил приз «За лучший дебют» на международном фестивале

Якутский режиссёр Дмитрий Кольцов получил приз за фильм «Рядовой Чээрин» на фестивале военного кино в Туле. Всего на фестивале было представлено 80 картин из России и других стран.

Режиссёр фильма о якутском охотнике, который вступает в схватку с фашистскими снайперами, получил приз «За лучший дебют».

«Рядовой Чээрин» снят по повести «Егор Чээрин», которая была написана в 1947 году якутским писателем-фронтовиком Тимофеем Сметаниным. Военная картина собрала более 12 миллионов просмотров на YouTube. В День Победы также состоялась телепремьера фильма на канале СТС.

XX Международный фестиваль военного кино имени Юрия Озерова проходил в Туле с 16 по 21 мая. В этом году фестиваль был посвящён 80-летию Сталинградской битвы.

На 32 площадках проходили кинопоказы, пресс-конференции, творческие встречи с деятелями киноиндустрии и мастер-классы, обучающая площадка «Шаг навстречу кино». Зрители и члены жюри знакомились с игровым, документальным, короткометражным, детско-юношеским кино, ретрофильмами и сериалами.