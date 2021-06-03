Якутский режиссер выдвинут на престижную премию

Кандидатуру якутянина Дмитрия ДАВЫДОВА выдвинули на премию «Мужчина года 2021» в номинации «Режиссер года», сообщает телеканал «Якутия 24».

Якутский режиссер включен в голосование за «драматичный и отстраненный фильм “Пугало”». Наряду с Дмитрием Давыдовым журнал добавил в список режиссеров Олега Трофима («Майор Гром: Чумной доктор»), Алвиса Херманиса (спектакль «Горбачев»), Илью Найшуллера («Никто») и Данилу Козловского («Чернобыль»).

Голосование проходит на официальном сайте журнала GQ.

В премии «Мужчина года 2021» десять номинаций, которые определяют актера, музыканта, бизнесмена, спортсмена и других медиа-персон, которые «добились небывалых успехов за последний год, несмотря на все преграды и сложности».

Фильм «Пугало», снятый Дмитрием Давыдовым, вышел в прокат 25 февраля 2021 года. Главную роль в картине исполнила этно-певица Валентина Романова-Чыскыырай.

Режиссер является обладателем различных наград, среди которых Гран-при фестиваля «Кинотавр» за картину «Пугало». Кроме того, он получил приз зрительских симпатий кинофестиваля «Меридианы Тихого».

Фильм «Пугало» также выиграл премию «Вера в кино» международного кинофестиваля Tromsø Internasjonale Filmfestival, который прошел в норвежском Тромсе в январе. Картина также стала лауреатом кинопремии «Белый слон» в двух номинациях: лучшая режиссерская работа и лучшая главная женская роль.

GQ — ежемесячный мужской журнал, основанный в США и выпускаемый на английском языке с 1957 года. Российская версия журнала выходит с 2001 года. Издание посвящено моде и стилю.