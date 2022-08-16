16.08.2022
18:14
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Культура

Якутский режиссер Владимир Мункуев в жюри кинофестиваля в Калининграде

«Короче» — российский кинофестиваль короткометражного кино, который ежегодно проводится в Калининграде. Якутский режиссер Владимир Мункуев («Нуучча») стал членом жюри этого года.

Также в состав жюри попали представители отечественной киноиндустрии: Юлия Пересильд, Александр Робак, Евгений Гришковец, Жора Крыжовников, Сергей Астахов и Ситора Алиева. Основное жюри отсмотрит всю конкурсную программу и выберет победителей в следующих номинациях: «Лучший фильм», «Лучший сценарий», «Лучшая режиссура», «Лучшая операторская работа», «Приз за лучший анимационный фильм» и «Специальный приз жюри». Кинофестиваль пройдет с с 19 по 21 августа, сообщает тгк @yakutia_kp

Фото: тгк @yakutia_kp
Источник: тгк @yakutia_kp

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