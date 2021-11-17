Якутский режиссер Степан Бурнашев в федеральном проекте «Кино про тебя»

Кинопоиск в своем инстаграме регулярно ведет рубрику «Кино про тебя» @kinoprotebya. Это рубрика, в которой российские актеры и режиссеры отвечают на актуальные вопросы в формате видеоблога.

На этот раз в числе приглашенных оказался и якутский режиссер, сценарист и продюсер Степан БУРНАШЕВ («Республика Z», «Черный снег» и др.).

Так же в проекте кинематографисты (Иван И. ТВЕРДОВСКИЙ, Евгений МАРЬЯН, Полина НАБОКА, Мария АГРАНОВИЧ и другие) рассуждают о сложном, но очень интересном: на какое кино похожа их жизнь? Смотрите видеопризнания героев.

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