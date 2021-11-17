17.11.2021
17:09
229

Культура

Якутский режиссер Степан Бурнашев в федеральном проекте «Кино про тебя»

Кинопоиск в своем инстаграме регулярно ведет рубрику «Кино про тебя» @kinoprotebya. Это рубрика, в которой российские актеры и режиссеры отвечают на актуальные вопросы в формате видеоблога.

На этот раз в числе приглашенных оказался и якутский режиссер, сценарист и продюсер Степан БУРНАШЕВ («Республика Z», «Черный снег» и др.).

Так же в проекте кинематографисты (Иван И. ТВЕРДОВСКИЙ, Евгений МАРЬЯН, Полина НАБОКА, Мария АГРАНОВИЧ и другие) рассуждают о сложном, но очень интересном: на какое кино похожа их жизнь? Смотрите видеопризнания героев.

КИНО ПРО ТЕБЯ — независимый некоммерческий проект, уютно исследующий русский кинематограф. Новости, подборки, ощущенческие обзоры, подкасты, прямые эфиры о жизни и кинематографе с известными людьми нашего кино. Мерч честного сообщества для неравнодушных и думающих, вся прибыль от продажи которого идёт на поддержку проекта.

Степан Бурнашев завершил съемки нового фильма
Фильм «ЫТ»: Сурово. Честно. Задорно
Предпоказ якутского фильма «Ыт»
Якутским режиссерам вручили ключи от машин
«Хара хаар»: Похожих фильмов нет
Хара хаар: Якутский фильм выходит в российский прокат
В прокат выходит продолжение самого страшного якутского фильма
Альбина Данилова: Республика Z — Зараженные доблестью
 В Сахавуде появился первый фильм про зомби
В апреле на экраны выйдет первый якутский фильм о зомби-апокалипсисе
Якутский фильм «Ыт» получил специальную награду 37-го Варшавского кинофестиваля
На популярных стриминговых площадках появился якутский фильм
Фото: из соцсети
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх