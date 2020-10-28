Якутский режиссер поведал о новом кинопроекте

Режиссер якутского кино Никита Иннокентьевич АРЖАКОВ рассказывает о философии своего творчества, о новой работе «Тыгын Дархан» и многом другом в 58 минутном интервью.

Структура интервью следующая:

00:06 выбирая стезю

03:54 о жизненной философии наших предков

10:39 о желании возвращаться к своим фильмам

11:32 значимость кинематографа

13:32 любимые режиссеры

14:43 о магии кино

16:26 о фильмографии режиссера

21: 28 когда вы осознали, что сможете снять фильм о Тыгын Дархане?

27: 28 вернуть Саха их культурные коды…

41:01 как конструируются ваши фильмы?

45:11 о культурном коде исконной якутской одежды

46:16 немного о творчестве режиссера А. Балабанова

50:10 о трансляции Олонхо в современных формах культуры

53:55 читаете ли вы рецензии и отклики на свои фильмы?

Наша справка:

Аржаков Никита Иннокентьевич

— заслуженный деятель искусств РС(Я) (2010), Лауреат Государственная премия РС (Я) им. П. А. Ойунского (2005).

Родился в 1962 г. в с. Ожогино Аллаиховского улуса. Окончил театральное училище им. М.Щепкина (1985), актерский факультет; «Высшие курсы режиссеров и киносценаристов» при Министерстве культуры РФ и Союзе кинематографистов РФ под руководством Э.В. Лотяну.

С 1992 года — режиссер-постановщик, главный режиссер-постановщик Государственной Национальной Кинокомпании «Сахафильм».

Фильмография Н.И. Аржакова: «Дьукаах» — Поселенец, 1994 г.; «Тулабыт барыта хайалар»- Вокруг нас одни горы, 1995 г.; «Тайбаан арыыта» — Остров Тайвань, 1995г.; «Дьыл5а хаан» — Что предначертано судьбой…1996 г.; «Якутску 365 лет», 1997 г.; «Партизан Егоров», 1998 г.; «Якутск колыбельная», 1999 г.; «Коркин ыллыгынан» — Тропою Коркина, 1999 г.; «Биhиги Сyедэрбит» — Наш Федор, 2000 г.; «Мэнэлэр хайа урдугэр» — Мегинцы, 2001 г.; «Старик», 2002 г.; «Черная маска», 2002 г.; «Аэроплан», 2003 г.; «Ытык Ильмень» — Священный Ильмень, 2004 г.; «Журавли над Ильменем», 2005 г.; «Академик Ларионов», 2006 г.; «Аанчык» — Анчик, 2006 г., «Снайпер Саха», 2010 г.; «Чемпионский характер», 2011 г.; «Дьикти саас», Дивная пора, 2013 г.; «Сутэрсибит сурэхтэр», Потерянные сердца, 2014 г., «Тыгын Дархан», 2020 г.