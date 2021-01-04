Якутский режиссер попал в престижный список

Независимое онлайн-издание Blueprint составило список из 100 людей в разных сферах — от кино до гастрономии, за которыми стоит следить в ближайшие годы и ждать от них впечатляющих результатов. В списке в сфере кино оказался якутский режиссёр Дмитрий ДАВЫДОВ, снявший триумфатора 31-го кинофестиваля «Кинотавр» «Пугало».

Всего 66 членов Экспертного совета онлайн-издания отобрали 100 людей в 11 категориях — от гастрономии до кино. «30 ноября мы запустили масштабный диджитал-номер The Future Issue — пытаясь предугадать, описать и объяснить, что ждет нас с 2021-го. Не в последнюю очередь — кто станет героем ближайшего будущего и за кем стоит следить уже сегодня», — говорится в материале Blueprint.

Отметим, что в Экспертный совет издания вошли известный кинокритик Антон ДОЛИН, литературный критик Галина ЮЗЕФОВИЧ, прима-балерина Мариинского театра Диана ВИШНЕВА, генеральный директор онлайн-кинотеатра More.TV Денис ГОРШКОВ, театральный кинокритик Роман ДОЛЖАНСКИЙ, куратор музея «Гараж» Валентин ДЬЯКОНОВ, один из лучших шеф-поваров России Владимир МУХИН, депутат Госдумы Оксана ПУШКИНА и другие.

В одной из категорий — «Кино», оказался якутский режиссёр Дмитрий Давыдов. Его третья работа «Пугало» в прошлом году стала обладателем Гран-при престижного отечественного кинофестиваля «Кинотавр». Помимо этого фильм вошёл в список 15 лучших картин по мнению Esquire, 10 лучших по мнению кинокритика Антона Долина и 7 лучших по мнению продюсера Александра Роднянского.