29.10.2021
12:19
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Некролог

Якутский реском соболезнует председателю правления ЯРО «Дети войны»

Якутский реском КПРФ и Сунтарский райком КПРФ выражают глубокое соболезнование секретарю Якутского рескома КПРФ, председателю правления Якутской республиканской организации “Дети войны”, народному депутату РС(Я) пятого созыва Иннокентию Давыдовичу Васильеву, его детям и внукам по поводу кончины на 88-м году жизни после тяжелой болезни любимой мамы, бабушки и прабушки, ветерана Компартии, отличника народного просвещения РСФСР, кавалера знаков “Учитель учителей”, “Династия учителей”, более 50-и лет работавшей учительницей русского языка и литературы

Лилии Иннокентьевны КОЛЕСНИКОВОЙ.

Мы навсегда сохраним светлую память о замечательной учительнице, верной и надежной соратнице.

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