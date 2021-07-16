Якутский реском КПРФ выражает соболезнования депутату

Якутский реском КПРФ, райкомы и горкомы КПРФ выражают глубокое соболезнование секретарю Якутского рескома КПРФ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) Петру Револьдовичу Аммосову, его близким и родным по поводу кончины на 97-м году жизни любимого отца, дедушки, прадедушки и участника Великой Отечественной войны Василия Ананьевича

ВАСИЛЬЕВА.

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: Якутский реском КПРФ, райкомы и горкомы КПРФ

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