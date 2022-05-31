Якутский реском КПРФ выражает глубокое соболезнование члену бюро Якутского рескома КПРФ, депутату Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я), генеральному директору государственного казенного учреждения РС(Я) «Управление автомобильных дорог Республики Саха (Якутия)» Семену Васильевичу Филиппову, его близким и родным по поводу кончины родного брата, президента Академии наук Республики Саха (Якутия), доктора технических наук, профессора, члена-корреспондента Российской Академии наук

Василия Васильевича ФИЛИППОВА.

Мы, коммунисты, знаем, что студенты, академики, депутаты и рядовые граждане с большим уважением относились к Василию Васильевичу. В нем было много ярких качеств руководителя-организатора. Он умел анализировать категориями десятилетий. Василий Васильевич мог о самых сложных вещах говорить великолепным, простым языком. Его внимательно слушали в любой аудитории: и в университете, и в Академии наук, и Государственном Собрании (Ил Тумэн) РС(Я), и на сельском сходе населения.

Для нас главное в Василии Филиппове — уважение к людям, любовь к науке, понимание ее возможностей и красоты, умение видеть основное в задуманном. Василий Васильевич всегда говорил правду. Он остался верен своим принципам, своему воспитанию. До конца отстаивал свои ценности и убеждения. Всегда выступал за справедливость и помогал людям.

Ушел еще один яркий, талантливый и славный сын Якутии, и мы все обеднели.

Виктор ГУБАРЕВ, Артур АЛЕКСЕЕВ,

Вячеслав КУЛИЧКИН, Савва МИХАЙЛОВ,

Иннокентий РОМАНОВ, Вячеслав МАКАРОВ,

Александр КУПРИЯНОВ, Айаан ВАСИЛЬЕВ,

Ирина УШАКОВА, Галина КОКШАРСКАЯ,

Иннокентий ВАСИЛЬЕВ, Вячеслав СТЕПАНОВ,

Саргылана ГОГОЛЕВА, Валерий ФИЛИППОВ.