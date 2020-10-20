Якутский реском КПРФ соболезнует

Якутский реском КПРФ с глубоким прискорбием извещает о кончине доктора исторических наук, заслуженного деятеля науки Российской Федерации, действительного члена РАЕН, Академии наук Республики Саха (Якутии), Нью-Йоркской Академии наук, Географического общества России, Географического общества США, члена Международного координационного совета Проблемы историко-культурной среды Арктики, Бюро Национального Комитета

Юрия Алексеевича МОЧАНОВА

выражает искреннее соболезнование дочери Наталье, сыну Алексею, родным и близким покойного.

Юрий Алексеевич родился в 1934 году в Ленинграде. После окончания Ленинградского государственного университета долгие годы работал в Якутии. Он являлся автором археологической периодизации древнейшей истории человечества. Возглавлял Приленскую археологическую экспедицию, а позднее — Центр арктической археологии и палеоэкологии человека.

Юрий Алексеевич — автор исторических открытий, перечеркнувших ранее признанные теории развития человека с древнейших времен. Наряду с исследовательской деятельностью в науке Ю.А. Мочанов является примером в популяризации истории мира и эволюции человека на Севере.

Юрий Алексеевич был великим патриотом, неутомимым тружеником в науке, мужественным борцом за правду, за истину в науке. Долгие годы Юрий Мочанов возглавлял Якутское отделение движения «Народно-патриотический союз России». И многое сделал для повышения роли граждан в управлении государством и развития демократии в России.

Жизнь и труд, высокая гражданская позиция Юрия Алексеевича является примером для всех нас — примером служения главному — своему народу.

Мы навсегда сохраним в своих сердцах светлую память о Юрии Алексеевиче Мочанове.