Якутский проект «Сила России: новомученики Колымы» шагает по России

На минувшей неделе Межрегиональный проект «Сила России: новомученики Колымы» был презентован в Московской духовной академии в Троице – Сергиевой лавре. Авторский проект архиепископа Якутского и Ленского Романа – серия фильмов «На Колыме за веру пострадавшие: Якутия-Магадан», над которыми якутский архиерей работал почти год.

По благословению архиепископа Якутского и Ленского Романа презентацию провели секретарь Якутского епархиального управления иеромонах Никандр (Горбатюк) и руководитель проекта, продюсер Анжелика ТУПИЦЫНА.

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По окончании показа священник ответил на вопросы студентов касаемо проделанных трудов для создания фильма, а также передал в дар Академии молитвословы на якутском и церковнославянском языках.

Далее проект был представлен в постоянном представительстве Республики Саха (Якутия) при президенте Российской Федерации в Москве. На просмотр собрались люди, которых волнует тема новомучеников пострадавших во времена богоборческого периода нашей истории и отбывавших наказание в системе ГУЛАГ на Колыме.

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Анжелика Тупицына, руководитель проекта, прокомментировала горячий интерес аудитории:

«После выхода проекта, нас засыпали запросами о судьбе своих родственников потомки людей, которые попали в жернова репрессий, но мы не можем помочь в этом вопросе. Сегодня, запросить личное дело человека могут только родственники. Для фильмов мы собирали материал в музеях и частных архивах, т.к. официально архивы этих годов будут раскрыты только в 2044 году. Наша задача была рассказать о людях, которые переносили все тяготы лагерей, но не отказались от веры».

Информативно:

Фильмы серии «На Колыме за веру пострадавшие: Якутия-Магадан» — часть межрегионального проекта-победителя грантовых конкурсов «Фонд Президентских грантов» и «Православная инициатива» «Сила России: новомучеников Колымы», который осуществляют Якутская и Магаданская епархии. Проект запущен по благословению архиепископа Якутского и Ленского Романа и призван привлечь внимание широкого круга зрителей к трагедии XX века — массовым репрессиям, в жерновах которых были перемолоты жизни множества невинных людей, сохранивших православную веру перед лицом воинствующего атеизма.

В фильм вошли кадры из населённых пунктов Якутии и Магаданской области, расположенных на Колымской трассе — «дороге на костях», которую строили заключённые. Зритель сможет увидеть экспозиции местных краеведческих музеев и услышать рассказы сотрудников, по крупицам собиравших имена пострадавших, предметы и фотографии с мест заключения.