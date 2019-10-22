Якутский проект получил поддержку Фонда президентских грантов

По итогам второго конкурса Фонда президентских грантов, проект «Безопасная дорога детства» получил поддержку на сумму 500.000 руб. Данный проект был представлен Якутским республиканским общественным движением по поддержке гражданских инициатив в воспитании и дополнительном образовании детей «Воспитание — всем обществом» (руководитель Петрова М.П.) и будет реализован на базе Дворца детского творчества.

Основная идея проекта заключается в создании образовательной площадки на базе организации дополнительного образования для школьников, в том числе для детей младшего школьного возраста, а также родительского просвещения для повышения качества безопасной жизни детей в условиях северного города, расположенного в зоне вечной мерзлоты.

По проекту один кабинет Дворца детского творчества будет оснащен современным оборудованием и техникой для проведения теоретических и практических занятий по формированию знаний безопасного поведения на дороге, в быту, в природе, а также основ первой доврачебной помощи с использованием ресурсов образовательной выставки Якутского регионального отделения Всероссийского добровольного пожарного общества. В летнее время продолжит свою работу дворовая автоплощадка, где дети знакомятся с правилами дорожного движения, оттачивают свое мастерство вождения гироскутеров, велосипедов, учатся оказывать первую помощь при различных травмах. Напомним, что осенью на базе Дворца детского творчества при поддержке Целевого фонда будущих поколений открылась летняя велоплощадка.

Проект «Безопасная дорога детства» позволит повысить уровень грамотности по безопасному проживанию детей, что уменьшит детский травматизм и смертность в опасной среде: дорогах, воде, пожаре и т.д. Дети младшего школьного возраста приобретут навыки оказания первой помощи, что безусловно пригодится в жизни и скажется на качестве жизни общества сегодня, и в будущем.

В настоящее время проект «Безопасная дорога детства» активно реализовывается. В эти дни воспитанники Дворца детского творчества с большим интересом и вовлечённостью провели акцию «Письмо водителю».