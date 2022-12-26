Якутский «призрак оперы» и страшные истории «Чароита»

Одно из самых легендарных мест Якутска – это здание, которое называется как «Чароит», в котором по слухам был или есть свой «призрак оперы».

«Чароит» или Свято-Троицкий кафедральном собор

Это здание обладает дурной славой. Император Пётр I лично дал разрешение на строительство храма в камне. Собор построен в 1708—1728 в якутской крепости. По завершении строительства собор был освящён 23 июля 1728 года. Архитектурно Троицкий собор был оформлен в московском стиле XV века, в виде высокого куба с одним куполом. время располагались гостиный двор, городское собрание и башня острога.

19 июля 1859 года в Свято-Троицком кафедральном соборе Якутска состоялась первая Божественная литургия на якутском языке.

После революции Собор был закрыт. В 1929 году с собора сняли купола, разрушили колокольню и разместили в здании Национальный театр.

Здание было перестроено, утеряны некоторые архивные документы. Долгие годы оно стояло заброшенным, пока его не увидел директор Якутского театра Эстрады Василий Филиппов. Труппа была без помещения, поэтому за восстановление пустого здания взялись с особым усердием. В нем жили и актёры какое то время. Там же находился и долгое время работал ресторан «Чароит».

Легенды «Чароита»

Не всем слухам можно верить, но интересно узнать, что говорили об этом здании раньше:

Невидимые птицы. Один человек, который там ночевал в бытность еще здания «Чароит», слышал как ночью кричат гуси и куры, но самих птиц очевидец так и не увидел.

Призрак на фото. В этом здании людей больше всего беспокоил второй этаж. Были странные ощущения невидимого присутствия, на которые можно было бы не обращать внимание. И однажды на одной фотографии в этом здании, где позировали девушки, на фото появился чей-то зеленый силуэт.

Схрон с оружием. Там с северо-восточной стороны двора, рядом с воеводской канцелярией, в 1950-е закопали винтовки и карабины, которые использовали в Якутском драмтеатре вместо бутафории. Привезли бутафорские легкие макеты. И настоящие винтовки, да пистолеты схоронили от греха подальше.

На территории храма было кладбище. В 1994 году открылась одна из тайн этого древнего сооружения. Когда шли ремонтные работы канализационных коллекторов, были обнаружены три захоронения священнослужителей. У Троицкого собора, по-видимому, хоронили церковно- и священнослужителей, а также знатных горожан. Скорее всего, погост был небольшой площади. На планах Якутска он нигде не обозначен. В настоящее время не имеет никаких внешних признаков. Перезахоронение проводилось в 90-е годы. Говорят, что тела сохранились неравномерно, некоторые сохранились в целости, у некоторых же гробов при извлечении разваливались нижние доски и на землю высыпались сухие кости.

Висельник под куполом. На рубеже 60-70-х устроился там рабочим 19-летний парень. И вот он как-то перестал приходить на работу. Выяснилось, что и дома не появлялся. Потом спустя две с половиной недели рабочие обнаружили его в куполе, где шпиль. Был повешен на волосяной веревке. Или по другой версии на куске брезентового пожарного рукава. Глаза птицы выклевали вроде. Жутко выглядел. При этом, видимых причин для самоубийства не было. Говорят, рабочие сцены иногда видали призрак парня.

Колокольня самоубийц. В старину с колокольни спрыгнул и разбился насмерть человек. Ходили слухи, что колокольня притягивала людей и иногда их спасали в последний момент. Но это можно объяснить и простой психологией, когда опасная высота привлекает людей, находящихся в стрессовой ситуации. Правда, высокой эту колокольню нельзя было назвать.

Екатерина Захарова «Якутский жаворонок»

Екатерина Захарова была уникальным самородком, которую ещё при жизни называли «Саха күөрэгэйэ», что переводится с языка саха как якутский жаворонок.

Она родилась 09 июля 1920 г. в Эмисском наслеге. С 16 лет начала работать солисткой национального хора Якутского театра. Катя приносила композитору свои песни и мелодии, а Марк Николаевич записывал ноты. Так были написаны мелодии к песням «Птичка» («Чыычаах»), «Прощай, ты, Кавказ», «Прудик» («Көлүкэчээн»), «Лошадиная песня» («Ат ырыата») и др.

Судя по воспоминаниям старожилов, она была милой, доброй и очень одаренной девушкой, мечтавшей получить профессиональное образование. Екатерина Захарова ушла из жизни совсем молодой, ей было всего 25 лет.

Екатерина была гордостью и надеждой якутского театра. У нее был самый яркий, красивый и многообещающий голос. Её ждала блестящее будущее как оперной певицы. Её жизнь как недопетая песня, которую подхватил народ за неё.

Её увековечили земляки амгинцы, издав сборник воспоминаний «Саха күөрэгэйэ» (1995). В родном наслеге Эмис с 1990 г. каждые 5 лет проводится конкурс имени Екатерины Захаровой «Саха күөрэгэйэ», который открывает дорогу новым талантам амгинской земли.

С её именем связывают две легенды:

Легенда 1. Демоническая роль

По старому театру ходил призрак одной замечательной певицы военных и послевоенных лет. Говорили в старые времена что играла роль дочери демона Кыыс Кыскыйдаана, и эта роль, говорят, повлияла на неё. После этого она скоропостижно скончалась и ее призрак видели в этом здании в белом платье и она пела.

Говорят, что в день похорон, после того как её похоронили, поднялся ветер и прямо по её могиле прошелся чёрный смерч, как будто нечистая сила решила отметиться на месте её захоронения.

Легенда 2. Соревнование с духом сопки

Автор: писатель Варвара Корякина.

Среди современников ходили мистические легенды о причине ранней смерти артистки.

Артисты и в то далекое военное время часто ездили на гастроли на грузовике – другого, более комфортного, транспорта тогда не было. Однажды они возвращались из Покровска и, по обыкновению, пели хором какую-то песню. Сильный звонкий голос молоденькой Кати заметно выделялся из хора. Машина, дребезжа кузовом, подъезжала к знаменитой сопке Чочур-Муран, и на этом месте все неожиданно услышали, что из-за горы им стал вторить чей-то сильный голос. Все, кроме Екатерины, испуганно замолкли. Одна она продолжала заливаться соловьем. Вместе с ними ехал один пожилой артист, который стал подбадривать девушку: мол, держись теперь, с тобой соревнуется сам дух горы, ты должна его перепеть во что бы то ни стало! Но получилось, что перепеть духа горы Катюше не удалось, она закашлялась и замолчала, и тогда из-за горы раздался страшный хохот.

В том же году девушки не стало: туберкулез, из-за которого она бросила учебу, вдруг вспыхнул с новой силой, и организм, ослабленный военным голодом, не смог противостоять тяжелой болезни.

Как вспоминают очевидцы, хоронили певицу в ясный солнечный день, во время панихиды со стороны Чочур-Мурана вдруг взметнулся сильный вихрь и, три раза обойдя гроб с телом артистки, улетел обратно. Возможно, это был дух горы, забравший душу молодой певицы. А иные считают, что в день похорон даже природа взбунтовалась против такой великой потери: несколько минут бушевал сильный ветер, ураган. Об этом писал в своем стихотворении «Последний путь Е.А.Захаровой» («Е.А.Захарова тиһэх суолугар») поэт С.Р.Кулачиков–Эллэй.

Есть еще другая печальная история. Через некоторое время после смерти Екатерины Захаровой в театре стали слышать ее пение, некоторые даже видели ее фантом. Посоветовавшись со стариками, решили наведаться на могилу девушки и увидели, что она была разрушена, раскопана. В те страшные голодные годы бесчеловечные мародеры раскапывали могилы зажиточных или известных людей, воровали драгоценности и хорошую одежду и продавали. Кому-то, видимо, взбрело в голову, что у известной певицы должны быть золотые украшения и дорогие наряды. А какие могли быть дорогие украшения в голодное военное время у одинокой девушки, воспитывающей сестренку и брата?! После того, как могилу привели в порядок, дух покойницы перестал наведываться в театр и беспокоить своим пением бывших коллег.

P.S. Еще истории, связанные с этим зданием можно прочитать в следующем материале: