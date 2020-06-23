Якутский предприниматель в день своего рождения дарит подарки ветеранам

22 июня известный предприниматель, владелец стоматологической клиники «Виват», активный член татарской общины Якутии Анатолий МИХАЙЛОВ отметил свое 50-летие.

Свой нынешний день рождения он решил отметить не как обычно — праздничным застольем, а благодарностью ветеранам.

«54 ветерана и 6 работников службы с ветеранами получат от нашей семьи подарки. Преклоняюсь перед ними и дай бог им ещё годы жизни…», — пишет он в своем фейсбуке, размещая фото рюкзаков с подарками.

Отметим, что Анатолий Николаевич является супругом депутата Ил Тумэна Оксаны Тагировны МИХАЙЛОВОЙ.

Пост активно лайкают и комментируют многочисленные подписчики предпринимателя.