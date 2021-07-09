Якутский предприниматель развивает новое направление бизнеса

Группа компаний «Талакан», собственником которой является известный якутский бизнесмен Василий Николаев, разрабатывает проекты по всей Сибири и Дальнему Востоку. Проектирование автомобильных дорог — стартовый и самый ответственный этап создания дорожно-транспортной инфраструктуры. Любая ошибка и неточность, заложенная в самом начале, на проектном этапе, потом может стоить многого строителям, заказчикам и участникам дорожного движения. Команда Николаева зарекомендовала себя в Якутии как профессионалы высокого уровня, и их стали приглашать реализовывать проекты на общефедеральном уровне.

Проектами специалистов компании охвачены 11 дальневосточных регионов, реализовываются проекты в Хакасии и Бурятии. В этом году компания ООО «Доринжиниринг», входящая в «Талакан», вновь проектирует в Петропавловске-Камчатском — готовит проектную документацию для ремонта магистральной улицы районного значения в поселке Двуречье Елизовского района Камчатского края. Заказчиком выступает Краевое государственное казенное учреждение «Управление автомобильных дорог Камчатского края» (КГКУ «Камчатуправтодор»).

Во Владивостоке ГК «Талакан» разработала проект крупного объекта «Автомобильная развязка» в районе территории «Зеленый угол». Стоимость строительства оценивается в 1,2 млрд рублей. В данное время по этому проекту подрядной организацией ведется 1 этап строительных работ.

В Благовещенске компания закончила изыскания и сейчас ведет проектную работу по объекту «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Тепличная». В Хакасии будет разработана проектно-сметная документация по реконструкции автодороги в туристическом парке «Туимский провал», общая протяженность которой составит 2,5 км.

В Улан-Удэ в Бурятии группа компаний «Талакан» выиграла конкурс на актуализацию проекта организации дорожного движения улично-дорожной сети г. Улан-Удэ. Всего там будет спроектировано обустройство 490 улиц. «Это большой и амбициозный проект для компании. Мы планируем привлечь лучших специалистов-проектировщиков. В дальнейшем планируем сформировать новое направление развития якутского бизнеса — дорожное проектирование и изыскания. Для того, чтобы якутяне имели возможность работать по всей России и СНГ», — прокомментировал Василий Николаев.

Якутская группа компаний «Талакан» уверенно выходит на российский рынок проектирования объектов транспортной инфраструктуры и масштабирует бизнес. При этом Василий Николаев зарегистрировал все подразделения компании в Якутии и к работе привлекает, в первую очередь, якутских специалистов. Офисы компании, помимо Якутска, работают в Санкт-Петербурге, Улан-Удэ и Магадане.