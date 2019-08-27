27.08.2019
12:46
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Происшествия

Якутский полицейский скрылся с пистолетом: проверка слухов

Вчера в ряде СМИ прошла информация о [смерти] сотрудника транспортной полиции Айтала ТОМСКОГО, сообщает News.Ykt.Ru.

Мужчина ушел с места прохождения службы с пистолетом. Близкие к нему источники сообщили, что в последнее время Томский испытывал проблемы финансового и личного характера.

— Мы не подтверждаем сведения о [смерти] сотрудника. СМИ, распространившие эту информацию, не запрашивали официальных комментариев. Сейчас продолжается проведение оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения сотрудника транспортной полиции, — прокомментировала начальник пресс-службы УТ МВД России по ДФО Ольга МИРОНЕНКО.

Между тем в соцсетях распространяются фотографии записок, написанных, по всей видимости, в квартире сотрудника. В них мужчина просит прощения у брата, пишет, что «все идет к черту» и просит похоронить его в Намцах. 

Фото: из ориентировки.
Источник: https://news.ykt.ru/article/90694
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