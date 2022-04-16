16.04.2022
16:45
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Общество

Якутский поэт получил признание на всероссийском литературном конкурсе

Победителем премии «В поисках правды и справедливости» стал якутский поэт, публицист, переводчик Гаврил АНДРОСОВ. В Москве, в Пашковом доме Российской государственной библиотеки состоялась торжественная церемония награждения победителей и лауреатов премии, которую учредила партия «Справедливая Россия – Патриоты – За правду». По решению авторитетного жюри Гаврил Андросов занял первое место в номинации «Молодая поэзия России».

«Наша премия – это возможность молодым поэтам, прозаикам, публицистам получить путевку в большую литературу. Именно после того, как наше беспристрастное профессиональное жюри отметит их работы, авторов начинают замечать редакторы журналов и издательств. Мы рады этому, ведь это наша задача – помочь «встать на крыло» талантам, которыми всегда была богата наша земля. И я думаю, у нас это получается», – говорит лидер партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», председатель жюри премии Сергей МИРОНОВ.

Литературная премия партии «В поисках правды и справедливости» вручалась в этом году в седьмой раз. Сергей Миронов объявил о начале нового, восьмого сезона конкурса, в котором принимают участие молодые литераторы со всей России и из других стран.

Источник: Пресс-служба председателя социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» и руководителя фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» в Государственной Думе ФС РФ С.М. МИРОНОВА.
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