Якутский почтальон пешком прошёл 350 километров

Когда мы говорим о героях, то сразу вспоминаем о пожарных, врачах, военных и всех тех, кто, рискуя своей жизнью, сталкивается с экстремальными ситуациями и спасает жизни людей. Но, не стоит также забывать и тех, кто работает на благо людей и ответственным, ежедневным упорным трудом вносит вклад в благополучие своего предприятия, посёлка, города, района, республики и всей страны. Сегодня наш герой — Афанасий Полятинский, который стал лучшим почтальоном России! В День Российской почты статуэтку и звание «Человек года» начальнику почтового отделения посёлка Сангар Кобяйского улуса вручил лично генеральный директор АО "Почта России"@ruspostofficial Максим Акимов. Почта для целого ряда населённых пунктов нашей республики, является важнейшей связующей нитью с внешним миром. Все мы помним, как в прошлом году Афанасий пешком прошёл 350 километров, чтобы доставить 97 килограммов почты в труднопроходимые места Кобяйского улуса. В непростой ситуации, он не прекращал идти, чтобы доставить людям важные посылки, письма и социальные выплаты. Своим примером доказав, что работники нашей почтовой службы самые храбрые, ответственные и добросовестные! Я искренне поздравляю Афанасия с наградой и благодарю за ответственность и преданность профессии! Желаю крепкого здоровья, благополучия, счастья и успехов в работе! #ЯКУТИЯВЛИЦАХ #Якутия #СахаСирэ