Якутский перинатальный центр вошел в 5-ку лучших по России

Перинатальный центр Якутской республиканской клинической больницы вошёл в пятерку лучших по стране. Об этом объявлено на состоявшемся в Сочи общероссийском семинаре «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии». Всего участвовали более 50 подобных учреждений страны. Учитывалась оперативная активность учреждения, данные по рождаемости и другие показатели работы.

«Якутский перинатальный центр был отмечен, как учреждение с четкой отработанной системой маршрутизации пациенток. Здесь максимальная концентрация беременных женщин высокой группы риска и детей с экстремально низкой массой тела, которым необходима высокотехнологичная медицинская помощь. Результаты обрабатывались не только специальными компьютерными программами, но и оценены ведущими специалистами-экспертами в области гинекологии и неонатологии страны. В основном, это показатели работы Центра по родовспоможению: количеству родов, операций, показатели перинатальной заболеваемости и смертности и так далее. Отрадно что, еще в 2020 году мы вошли в список 10 лучших по России. Тогда мы были в списке седьмыми, а нынче- на четвертом месте. Это безусловно говорит о правильном пути и верном векторе развития нашей работы», — рассказал участник конгресса, заместитель главного врача ЯРКБ Василий Прохоров.

Отметим, что «Сочинские контраверсии» давно стали традиционным местом встречи тысячи лучших акушеров-гинекологов, репродуктологов, неанотологов, педиатров, анестизиологов- реаниматологов и представителей других специальностей, имеющие отношение к сохранению здоровья женщин и детей. В этом году семинар прошел в очно-заочном формате. Это позволило получить важную информацию каждому специалисту, где бы он ни находился и как бы занят ни был. Четыре дня специалисты с различных медицинских центров России обменивались опытом и приняли участие в научной программе семинара, посетили мастер-классы и тренинги.

«Специализированные профессиональные мероприятия дают возможность получить концентрированную выжимку всего нового, актуального и практически значимого, а также обменяться опытом и мнениями с коллегами», — отметили врачи ЯРКБ.

Национальная премия «Репродуктивное завтра России» была учреждена в 2012 году и за годы существования стала образцом профессионального и общественного признания заслуг, титанического труда ведущих отечественных специалистов и коллективов лучших перинатальных центров Российской Федерации. Вот уже 6 лет премия привлекает огромное внимание не только участников Общероссийского семинара «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии», но и всего российского медицинского сообщества. В настоящее время «Репродуктивное завтра России» — единственная авторитетная премия, которая отражает выдающиеся достижения практикующих врачей, их значительный вклад в отечественную медицину в части решения демографических задач и вопросов репродуктивного здоровья россиян.