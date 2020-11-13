Якутский памятник вошел в топ-100 необычных скульптур России

Якутский памятник дворнику вошел в топ-100 необычных скульптур России, составленный сервисом поездок и путешествий Туту.ру. Теперь памятник примет участие в борьбе за выход в финал всероссийского конкурса «скульпТУТУра» (https://art.tutu.ru/), по итогам которого будет определена одна самая необычная скульптура страны. 100 участников разбили на 10 десяток по 10 претендентов. Раунд, в котором будет представлен памятник из Республики Саха (Якутия), пройдет с 17 по 23 ноября 2020 года.

В конкурсе уже проголосовали более 60 тысяч человек. И самые активные регионы вывели своих представителей в финал. Известны первые три финалиста:

• скульптура «Свидание» (г. Курск, Курская область)

• памятник тувинской письменности (музей-заповедник «Белдир-Кежии», Республика Тыва)

• скульптура «Терминатор» (г. Глазов, Удмуртская республика)

К этой компании может присоединиться памятник из вашего региона и побороться за звание абсолютного победителя!

Сейчас идет голосование за участников из четвертой десятки (https://vk.com/tu_tu_ru?w=poll-48677005_445722040), в нем разворачивается напряженная борьба между памятником реактивному поезду из Твери и памятником собаке Бобке из Костромы. Победитель этой десятки станет известен 16 ноября в 21:00 по московскому времени. А 17 ноября начнется голосование за участников из пятой десятки, где и представлен претендент из вашего региона.

Полный список участников пятого раунда, который пройдет с 17 по 23 ноября:

1. Памятник 180-му меридиану (Чукотский автономный округ, Шмидтовский район)

2. Скульптура «Ленин и мальчик» (г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край)

3. Памятник сивучам (г. Невельск, Сахалинская область)

4. Скульптура «Время», также известная как «Мамонт» (г. Магадан, Магаданская область)

5. Памятник дворнику (г. Якутск, Республика Саха (Якутия))

6. Памятник кошке Матроске (г. Владивосток, Приморский край)

7. Скульптура «Мы выбираем жизнь» (г. Хабаровск, Хабаровский край)

8. Скульптура «Панда и медведь» (г. Биробиджан, Еврейская автономная область)

9. Памятник собаке по кличке Дружок (г. Благовещенск, Амурская область)

10. Памятник зубу (г. Чита, Забайкальский край)

Голосование за участников из этой десятки откроется в 9:00 (мск) 17 ноября и завершится 23 ноября в 21:00 (мск). Схема прозрачна: за какой памятник будут голосовать активнее, тот и выйдет в финал. Это показывает пример третьей десятки, где скромный «Терминатор» из Глазова, в котором живет меньше 100 тысяч человек, оказался победителем, хотя соревновался с участниками из таких крупных городов, как Казань, Уфа, Челябинск, Пермь.

Голосование пройдет в группе Туту.ру в соцсети «ВКонтакте» (https://vk.com/tu_tu_ru). Мы пришлем вам прямую ссылку на голосование в день старта.

Памятник из вашего региона, так же, как и все участники, получил представление в 3D. Для каждой из ста необычных скульптур команда Туту.ру создала объемную модель: можно повертеть скульптуры, рассмотреть их с разных сторон и определиться со своим фаворитом. Модель памятника из вашего региона мы представим одновременно со стартом голосования пятого раунда и также пришлем ссылку, вместе с иллюстрацией скульптур, созданной командой Туту.ру. А пока можно увидеть, как выглядят 3D-модели предыдущих участников. (https://art.tutu.ru/steps#newround)

Конкурс проводится при информационной поддержке портала «Моя планета».



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