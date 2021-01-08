Якутский памятник дворнику продолжает борьбу в необычном конкурсе

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Идёт финальный раунд «скульпТУТУры» — конкурса по определению самых необычных памятников и скульптур страны, организованного сервисом поездок и путешествий Туту.ру. Основная борьба сейчас разворачивается между памятником тувинской письменности и скульптурой «Комар — хранитель Сибири», но за несколько дней ещё всё может измениться. По данным на 7 января, в финальном раунде проголосовали уже более 87 тысяч человек.

Промежуточные результаты конкурса самых необычных скульптур России (на 13:00 по Москве 7 января):

Памятник тувинской письменности (музей-заповедник «Белдир-Кежии», Республика Тыва) — 18 873 голоса Скульптура «Комар — хранитель Сибири» (г. Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО) — 16 713 голосов Скульптура «Свидание» (г. Курск, Курская область) — 9 122 голоса Скульптура «Терминатор» (г. Глазов, Удмуртская Республика) — 9 102 голоса Памятник «Йошкин кот» (г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл) — 7 300 голосов Памятник первокласснику (г. Ростов-на-Дону, Ростовская область) — 6 842 голоса Памятник дворнику (г. Якутск, Республика Саха (Якутия)) — 6 735 голосов Скульптура «Динозавр» (г. Опочка, Псковская область) — 5 473 голоса Памятник реактивному поезду (г. Тверь, Тверская область) — 4 685 голоса Скульптура «Золотая Корона „Йорял“» (г. Элиста, Республика Калмыкия) — 2 629 голосов

Все скульптуры можно увидеть в 3D: для каждого конкурсанта команда Туту.ру подготовила объёмные модели, можно повертеть скульптуры, рассмотреть их с разных сторон и определиться со своим фаворитом. 3D-модели и описания участников финального этапа, а также интересные факты (кто создатель скульптуры, из чего она выполнена, какого она размера, какие легенды с ней связаны) можно увидеть на этой странице.

Голосование за участников финального этапа началось 29 декабря и продлится до 11 января (21:00 по московскому времени). Отдать свой голос за одного из претендентов можно в сообществе Туту.ру в соцсети «ВКонтакте».

Справка о конкурсе «скульпТУТУра», который определит самую необычную скульптуру в России

Из истории конкурса

В 2018 и 2019 годах Туту.ру проводил конкурсы по определению самых весёлых названий российских населённых пунктов. Совокупно в них приняло участие более 330 000 проголосовавших, а населённые пункты, участвовавшие в конкурсе, представляли все регионы России. Туту.ру решил продолжить идею всероссийского конкурса, но на этот раз в качестве главной темы взять что-то новое. «Мы очень много путешествуем по стране и видим, какие интересные в разных регионах есть памятники и скульптуры. В них отражена и история, и национальные черты региона, и чувство юмора местных жителей. И мы решили провести всероссийский конкурс и определить самую интересную скульптуру, тем более что в масштабе страны самые креативные скульптуры и памятники ещё не искали. А 3D-модели, которые мы создали для каждой скульптуры, позволят рассмотреть её со всех сторон и совершить небольшое виртуальное путешествие», — рассказывает Сергей Пищулов, создатель сообщества путешественников Туту.ру.

Как отбирали претендентов?





В августе и сентябре участники сообщества Туту.ру предлагали свои варианты необычных скульптур и памятников в России. Экспертный совет Туту.ру отобрал среди них 15, которые отправились во второй этап. Далее организаторы конкурса составили список из 85 необычных памятников и скульптур, используя принцип «по одному названию на один регион». Таким образом получился список из 100 названий.

Все скульптуры, вошедшие в число претендентов на победу в конкурсе, получили объемное представление: модели можно повертеть, рассмотреть со всех сторон. «Предварительно нам было нужно отфотографировать всю сотню номинантов для сборки 3D-моделей. Для этого мы привлекли как специалистов на местах, так и наших клиентов и участников сообщества. Эти модели позволят определиться с фаворитом и совершить небольшое путешествие с осмотром достопримечательностей прямо на экране своего компьютера или смартфона», — рассказывает Сергей Пищулов.

Как проходит голосование?

Голосования проходят на протяжении трёх месяцев в интернете. Отдать свой голос можно в сообществе Туту.ру в соцсети «ВКонтакте» и на странице проекта.





Лонг-лист из 100 необычных скульптур и памятников был разбит на 10 групп по 10 участников. При формировании групп учитывался территориальный фактор (почти во всех случаях регионы граничили друг с другом). Если в голосовании принимали участие два памятника из одного региона, то они были в одной десятке. Необычные памятники и скульптуры, набравшие максимальное количество голосов в своей десятке, прошли в финальный этап: по одному объекту из десятки. Теперь в решающем голосовании определится победитель.

Голосование проходит при поддержке портала «Моя планета».

Что ждёт победителя?





По итогам конкурса будет собрана 3D-модель в виде логотипа Туту, состоящего из 100 частей — памятников, участвовавших в конкурсе, или их знаковых элементов. Она послужит основой для кубка, который мы создадим для населённого пункта, где находится будущая скульптура-победитель.

Чем запомнился конкурс прошлого года?

В прошлом году Туту.ру вместе с путешественниками со всей России выбирали населённый пункт самым весёлым названием. В финальном этапе свои голоса за претендентов отдали 117 тысяч человек. Финальное голосование в сообществе Туту.ру «ВКонтакте» окончилось победой Мутного Материка (Республика Коми) — села, где проживают 977 человек. Организаторы конкурса из Туту.ру и журналисты приехали в Мутный Материк, чтобы торжественно вручить администрации населённого пункта памятный кубок и установить знак «Российский населённый пункт с самым весёлым названием 2019».

Tutu.ru (Туту.ру) — российский сервис путешествий №1 (данные кросс-медийной панели GfK, март 2018), где можно купить билеты на поезда, самолеты и автобусы, посмотреть расписание пригородных поездов, найти туристические путевки, забронировать отели, оформить командировку, выбрать тематические туры, экспедиции или экскурсии. Туту.ру работает с середины 2003 года и насчитывает ежемесячную аудиторию посетителей сайта в 20 млн уникальных пользователей. По данным SimilarWeb за май 2020 года, Туту.ру входит в топ-20 самых популярных сайтов в мире в категории Travel.