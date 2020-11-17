Якутский памятник дворнику борется за выход в финал всероссийского конкурса

Невельские сивучи, талисман ХК «Адмирал» кошка Матроска, якутский дворник и другие претенденты на выход в финал конкурса самых необычных скульптур России

Сервис поездок и путешествий Туту.ру объявляет о старте пятого раунда «скульпТУТУры» — конкурса по определению самых необычных памятников и скульптур страны. В голосовании уже приняли участие более 70 тысяч человек, и самые активные регионы вывели своих представителей в финал. На данный момент известны четыре финалиста: скульптура «Свидание» в Курске, памятник Тувинской письменности в Тыве, «Терминатор» из Удмуртии и памятник реактивному поезду из Твери. В пятом раунде в борьбу вступают скульптуры и памятники из Дальневосточного федерального округа.

«К числу финалистов скоро присоединится скульптура из Дальневосточного ФО. Какая именно — зависит от активности голосующих. Многие думают, что чем больше город, в котором находится скульптура, тем больше шансов на победу, но все решает сплоченность голосующих и, конечно, необычность самого объекта. Победитель четвертого раунда, памятник из Твери, обошел в своем туре претендентов из Москвы и Подмосковья. А «Терминатор» из Глазова, где живут меньше 100 тысяч человек, опередил конкурентов из Казани, Уфы, Челябинска и Перми», — рассказывает Сергей Пищулов, создатель сообщества путешественников Туту.ру.

Через неделю мы узнаем, кто станет пятым претендентом на победу. Все скульптуры можно увидеть в 3D: для каждого конкурсанта команда Туту.ру подготовила объемные модели, можно повертеть скульптуры, рассмотреть их с разных сторон и определиться со своим фаворитом. 3D-модели и описания участников пятого этапа, а также интересные факты (кто создатель скульптуры, из чего она выполнена, какого она размера, какие легенды с ней связаны) можно увидеть на этой странице.

Очередная десятка претендентов, которые будут бороться за выход в финал:

Памятник 180-му меридиану (Чукотский автономный округ, Шмидтовский район)

Скульптура «Ленин и мальчик» (г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край)

Памятник сивучам (г. Невельск, Сахалинская область)

Скульптура «Время», также известная как «Мамонт» (г. Магадан, Магаданская область)

Памятник дворнику (г. Якутск, Республика Саха (Якутия))

Памятник кошке Матроске (г. Владивосток, Приморский край)

Скульптура «Мы выбираем жизнь» (г. Хабаровск, Хабаровский край)

Скульптура «Панда и медведь» (г. Биробиджан, Еврейская автономная область)

Памятник собаке по кличке Дружок (г. Благовещенск, Амурская область)

Памятник зубу (г. Чита, Забайкальский край).

Голосование за участников пятого этапа продлится с 17 по 23 ноября (завершится в 21:00 по московскому времени). Отдать свой голос за одного из претендентов можно в сообществе Туту.ру в соцсети «ВКонтакте».

Из четвертой десятки претендентов в финал вышел памятник реактивному поезду, который находится в Твери. Вот итоги голосования этого раунда, которое завершилось 16 ноября. Ранее в финал уже вышли скульптура «Свидание» в Курске, памятник Тувинской письменности в Тыве и «Терминатор» из Глазова (Удмуртская Республика). Таким образом, осталось определить еще 6 участников финала.

Всего конкурс состоит из 10 раундов по 10 претендентов в каждом, по итогам которых к концу 2020 года будут отобраны 10 финалистов. А победитель, самая необычная скульптура России, определится в результате всероссийского голосования в начале 2021 года.

Справка о конкурсе «скульпТУТУра», который определит самую необычную скульптуру в России

Из истории конкурса

В 2018 и 2019 годах Туту.ру проводил конкурсы по определению самых веселых названий российских населенных пунктов. Совокупно в них приняло участие более 330 000 проголосовавших, а населённые пункты, участвовавшие в конкурсе, представляли все регионы России. В этом году Туту.ру решил продолжить идею всероссийского конкурса, но в качестве главной темы взять что-то новое. «Мы очень много путешествуем по стране и видим, какие интересные в разных регионах есть памятники и скульптуры. В них отражена и история, и национальные черты региона, и чувство юмора местных жителей. И мы решили провести всероссийский конкурс и определить самую интересную скульптуру, тем более что в масштабе страны самые креативные скульптуры и памятники еще не искали. А 3D-модели, которые мы создали для каждой скульптуры, позволят рассмотреть её со всех сторон и совершить небольшое виртуальное путешествие», — рассказывает Сергей Пищулов.

Как отбирали претендентов?



В августе и сентябре участники сообщества Туту.ру предлагали свои варианты необычных скульптур и памятников в России. Экспертный совет Туту.ру отобрал среди них 15, которые отправились во второй этап. Далее организаторы конкурса составили список из 85 необычных памятников и скульптур, используя принцип «по одному названию на один регион». Таким образом получился список из 100 названий.

Все скульптуры, вошедшие в число претендентов на победу в конкурсе, получили объемное представление: модели можно повертеть, рассмотреть со всех сторон. «Предварительно нам было нужно отфотографировать всю сотню номинантов для сборки 3D-моделей. Для этого мы привлекли как специалистов на местах, так и наших клиентов и участников сообщества. Эти модели позволят определиться с фаворитом и совершить небольшое путешествие с осмотром достопримечательностей прямо на экране своего компьютера или смартфона», — рассказывает Сергей Пищулов.

Как проходит голосование?

Голосования будут проходить на протяжении трёх месяцев в интернете. Отдать свой голос можно в сообществе Туту.ру в соцсети «ВКонтакте» и на странице проекта.



Лонг-лист из 100 необычных скульптур и памятников разбит на 10 групп по 10 участников. При формировании групп учитывался территориальный фактор (почти во всех случаях регионы граничат друг с другом). Если в голосовании принимают участие два или три памятника/скульптуры из одного региона, то они будут в одной десятке. Необычные памятники и скульптуры, набравшие максимальное количество голосов в своей десятке, попадают в финальный этап: по одному объекту из десятки. Затем в решающем голосовании определится победитель.

Голосование проходит при поддержке портала «Моя планета», где каждую неделю появляется анонс о старте очередного раунда.

Что ждёт победителя?



По итогам конкурса будет собрана 3D-модель в виде логотипа Туту, состоящего из 100 частей — памятников, участвовавших в конкурсе, или их знаковых элементов. Она послужит основой для кубка, который мы создадим для населённого пункта, где находится будущая скульптура-победитель.

Чем запомнился конкурс прошлого года?

В прошлом году Туту.ру вместе с путешественниками со всей России выбирали населенный пункт самым веселым названием. В финальном этапе свои голоса за претендентов отдали 117 тысяч человек. Финальное голосование в сообществе Туту.ру ВКонтакте окончилось победой Мутного Материка (Республика Коми) — села, где проживают 977 человек. Организаторы конкурса из Туту.ру и журналисты приехали в Мутный Материк, чтобы торжественно вручить администрации населенного пункта памятный кубок и установить знак «Российский населенный пункт с самым веселым названием 2019».

Tutu.ru (Туту.ру) — российский сервис путешествий №1 (данные кросс-медийной панели GfK, март 2018), где можно купить билеты на поезда, самолеты и автобусы, посмотреть расписание пригородных поездов, найти туристические путевки, забронировать отели, оформить командировку, выбрать тематические туры, экспедиции или экскурсии. Туту.ру работает с середины 2003 года и насчитывает ежемесячную аудиторию посетителей сайта в 20 млн уникальных пользователей. По данным SimilarWeb за май 2020 года, Туту.ру входит в топ-20 самых популярных сайтов в мире в категории Travel.