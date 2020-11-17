Якутский памятник дворнику борется за выход в финал всероссийского конкурса
Невельские сивучи, талисман ХК «Адмирал» кошка Матроска, якутский дворник и другие претенденты на выход в финал конкурса самых необычных скульптур России
Сервис поездок и путешествий Туту.ру объявляет о старте пятого раунда «скульпТУТУры» — конкурса по определению самых необычных памятников и скульптур страны. В голосовании уже приняли участие более 70 тысяч человек, и самые активные регионы вывели своих представителей в финал. На данный момент известны четыре финалиста: скульптура «Свидание» в Курске, памятник Тувинской письменности в Тыве, «Терминатор» из Удмуртии и памятник реактивному поезду из Твери. В пятом раунде в борьбу вступают скульптуры и памятники из Дальневосточного федерального округа.
«К числу финалистов скоро присоединится скульптура из Дальневосточного ФО. Какая именно — зависит от активности голосующих. Многие думают, что чем больше город, в котором находится скульптура, тем больше шансов на победу, но все решает сплоченность голосующих и, конечно, необычность самого объекта. Победитель четвертого раунда, памятник из Твери, обошел в своем туре претендентов из Москвы и Подмосковья. А «Терминатор» из Глазова, где живут меньше 100 тысяч человек, опередил конкурентов из Казани, Уфы, Челябинска и Перми», — рассказывает Сергей Пищулов, создатель сообщества путешественников Туту.ру.
Через неделю мы узнаем, кто станет пятым претендентом на победу. Все скульптуры можно увидеть в 3D: для каждого конкурсанта команда Туту.ру подготовила объемные модели, можно повертеть скульптуры, рассмотреть их с разных сторон и определиться со своим фаворитом. 3D-модели и описания участников пятого этапа, а также интересные факты (кто создатель скульптуры, из чего она выполнена, какого она размера, какие легенды с ней связаны) можно увидеть на этой странице.
Очередная десятка претендентов, которые будут бороться за выход в финал:
- Памятник 180-му меридиану (Чукотский автономный округ, Шмидтовский район)
- Скульптура «Ленин и мальчик» (г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край)
- Памятник сивучам (г. Невельск, Сахалинская область)
- Скульптура «Время», также известная как «Мамонт» (г. Магадан, Магаданская область)
- Памятник дворнику (г. Якутск, Республика Саха (Якутия))
- Памятник кошке Матроске (г. Владивосток, Приморский край)
- Скульптура «Мы выбираем жизнь» (г. Хабаровск, Хабаровский край)
- Скульптура «Панда и медведь» (г. Биробиджан, Еврейская автономная область)
- Памятник собаке по кличке Дружок (г. Благовещенск, Амурская область)
- Памятник зубу (г. Чита, Забайкальский край).
Голосование за участников пятого этапа продлится с 17 по 23 ноября (завершится в 21:00 по московскому времени). Отдать свой голос за одного из претендентов можно в сообществе Туту.ру в соцсети «ВКонтакте».
Из четвертой десятки претендентов в финал вышел памятник реактивному поезду, который находится в Твери. Вот итоги голосования этого раунда, которое завершилось 16 ноября. Ранее в финал уже вышли скульптура «Свидание» в Курске, памятник Тувинской письменности в Тыве и «Терминатор» из Глазова (Удмуртская Республика). Таким образом, осталось определить еще 6 участников финала.
Всего конкурс состоит из 10 раундов по 10 претендентов в каждом, по итогам которых к концу 2020 года будут отобраны 10 финалистов. А победитель, самая необычная скульптура России, определится в результате всероссийского голосования в начале 2021 года.
Справка о конкурсе «скульпТУТУра», который определит самую необычную скульптуру в России
Из истории конкурса
В 2018 и 2019 годах Туту.ру проводил конкурсы по определению самых веселых названий российских населенных пунктов. Совокупно в них приняло участие более 330 000 проголосовавших, а населённые пункты, участвовавшие в конкурсе, представляли все регионы России. В этом году Туту.ру решил продолжить идею всероссийского конкурса, но в качестве главной темы взять что-то новое. «Мы очень много путешествуем по стране и видим, какие интересные в разных регионах есть памятники и скульптуры. В них отражена и история, и национальные черты региона, и чувство юмора местных жителей. И мы решили провести всероссийский конкурс и определить самую интересную скульптуру, тем более что в масштабе страны самые креативные скульптуры и памятники еще не искали. А 3D-модели, которые мы создали для каждой скульптуры, позволят рассмотреть её со всех сторон и совершить небольшое виртуальное путешествие», — рассказывает Сергей Пищулов.
Как отбирали претендентов?
В августе и сентябре участники сообщества Туту.ру предлагали свои варианты необычных скульптур и памятников в России. Экспертный совет Туту.ру отобрал среди них 15, которые отправились во второй этап. Далее организаторы конкурса составили список из 85 необычных памятников и скульптур, используя принцип «по одному названию на один регион». Таким образом получился список из 100 названий.
Все скульптуры, вошедшие в число претендентов на победу в конкурсе, получили объемное представление: модели можно повертеть, рассмотреть со всех сторон. «Предварительно нам было нужно отфотографировать всю сотню номинантов для сборки 3D-моделей. Для этого мы привлекли как специалистов на местах, так и наших клиентов и участников сообщества. Эти модели позволят определиться с фаворитом и совершить небольшое путешествие с осмотром достопримечательностей прямо на экране своего компьютера или смартфона», — рассказывает Сергей Пищулов.
Как проходит голосование?
Голосования будут проходить на протяжении трёх месяцев в интернете. Отдать свой голос можно в сообществе Туту.ру в соцсети «ВКонтакте» и на странице проекта.
Лонг-лист из 100 необычных скульптур и памятников разбит на 10 групп по 10 участников. При формировании групп учитывался территориальный фактор (почти во всех случаях регионы граничат друг с другом). Если в голосовании принимают участие два или три памятника/скульптуры из одного региона, то они будут в одной десятке. Необычные памятники и скульптуры, набравшие максимальное количество голосов в своей десятке, попадают в финальный этап: по одному объекту из десятки. Затем в решающем голосовании определится победитель.
Голосование проходит при поддержке портала «Моя планета», где каждую неделю появляется анонс о старте очередного раунда.
Что ждёт победителя?
По итогам конкурса будет собрана 3D-модель в виде логотипа Туту, состоящего из 100 частей — памятников, участвовавших в конкурсе, или их знаковых элементов. Она послужит основой для кубка, который мы создадим для населённого пункта, где находится будущая скульптура-победитель.
Чем запомнился конкурс прошлого года?
В прошлом году Туту.ру вместе с путешественниками со всей России выбирали населенный пункт самым веселым названием. В финальном этапе свои голоса за претендентов отдали 117 тысяч человек. Финальное голосование в сообществе Туту.ру ВКонтакте окончилось победой Мутного Материка (Республика Коми) — села, где проживают 977 человек. Организаторы конкурса из Туту.ру и журналисты приехали в Мутный Материк, чтобы торжественно вручить администрации населенного пункта памятный кубок и установить знак «Российский населенный пункт с самым веселым названием 2019».
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