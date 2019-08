View this post on Instagram

Якутский Оскар доставлен Джорджу Мартину🤗👍 . Источник @joanne.july Эллэй для Мартина. Часть 5(😆) ⠀ 🏎Next stop кинотеатр Джона Мартина “Jean Cocteau”,город Санта Фе,штат Нью Мехико. Ехать было 6 часов, практически по пустынному месту, но не сильно прямо пустынному😆В общем примерно ‪в час ночи‬ Дима решил остановится,т.к. глаза стали закрываться, он припарковаться на ближайшей парковке👍🏼,- не впервой и есть в этом своя романтика😁На самом деле номеров не было ни в ближайших гостиницах,ни в мотелях, все было занято байкерами,говорит,страна байкеров😄.Ранним утром умывшись,он поехал в кинотеатр, где его уже ждали.⠀ И вот наконец,спустя ровно месяц от выезда из Якутска,Эллэй достиг своей финальной точки в своем мини путешествии.Его встретила очаровательная помощница писателя — Janet Severance и от души поблагодарила всех жителей настоящих Хранителей настоящей Зимы — Якутян за статуэтку,что символизирует приход ‘настоящей зимы’ в город Санта Фе: «Winter has finally come».К сожалению,Мартин не смог присутствовать на встрече,его не было в городе,тем не менее,он передел большую благодарность всей команде создателей статуэтки Эллэя по образу героя его саги «Песнь льда и пламени» — Джона Сноу.Всем участникам команды, он подписал за ранее их фотографии и обещал снять благодарственнее видео,как только получит ‘Эллэя’. ‘Гонцу’ же,что довёз статуэтку,он подписал свою книгу,а так же его помощница вручила Диме ещё несколько подарков🤩.⠀ На этом мини путешествие Эллэя заканчивается.Как же здорово,что частичка Якутии и любовь фанатов из Якутии проделала такой путь,объединив людей мгновением, что на всегда войдут в наши воспоминания.Выражаем огромную благодарность всей команде премии «Эллэй»,за прекрасный опыт,за знакомства,за встречи, с людьми,которых мы не видели ‘до’ в реальной жизни и за возможность стать частью вашей творческой команды. . #sakhalife #эллейстражстены #джорджмартин #путешествие #сша