Якутский оркестр участвует в фестивале «Стихия звуков»

22 ноября Оркестр национальных инструментов, руководимый главным дирижером Николаем ПЕТРОВЫМ, вылетел в Красноярск для участия в Фестивале профессиональных оркестров музыкальных национальных народных инструментов «Стихия звуков». В нем примут участие 6 музыкальных коллективов из Красноярска, Башкортостана, Тывы, Бурятии, Хакасии и Якутии.

В рамках фестиваля установили выставку музыкальных инструментов и национальных костюмов. Национальный театр танца представил музыкальные инструменты, изготовленные мастерами Бердигестяхской мастерской по изготовлению и реставрации музыкальных инструментов им. Василия и Марии Мохначевских и якутские танцевальные костюмы, сшитые театральными портными. Также руководство театра, артисты Оркестра примут участие в Круглых столах и пресс-конференции.

Фестиваль оркестров музыкальных национальных народных инструментов – это настоящий подарок каждому любителю искусства, ведь он дает нам возможность открыть для себя актуальность национальной этнической музыки на примере её лучших исполнителей, это калейдоскоп национальных профессиональных оркестров, мелодий и инструментов, который представляет богатую культуру народов России.

23 ноября состоялось открытие фестиваля в Малом концертном зале им. Шпиллера Красноярской филармонии, в котором наш Оркестр выступитл во втором отделении.

24 ноября Оркестр примет участие в большом концерте оркестров в г. Красноярске, 25 ноября представит свое искусство в г. Минусинске.

Пожелаем артистам Оркестра национальных инструментов яркого выступления, полных залов, оваций, незабываемых встреч, прекрасного настроения, отличных эмоций и впечатлений!