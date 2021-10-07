Якутский онкодиспансер получил уникальное оборудование для операций

Новый эндовидеоскопический комплекс для выполнения ЛОР-операций, который в рамках нацпроекта«Здравоохранение» на днях получил Якутский республиканский онкодиспансер, позволит открыть новую страницу в истории онкослужбы Якутии. Благодаря ему в республике впервые начнут выполняться операции по поводу злокачественных опухолей органов головы и шеи при помощи эндоскопических технологий.

Эндоскопические операции, которые выполняются максимально щадяще для больного, в диспансере освоили давно. Новая техника же теперь позволит онкологам проводить подобные хирургические вмешательства в области горла, уха, носа и т.д.

— Мы рады, что приобрели это, по сути, уникальное оборудование. Достаточно сказать, что на Дальнем Востоке это всего второй такой комплекс, в Якутии — первый. Среди его технических достоинств – специальные инструменты, позволяющие добраться до самых труднодоступных участков организма. И если раньше пациентам с опухолями различных органов головы и шеи обычно делались расширенные операции, то теперь мы начинаем выполнять органосохранные операции с минимумом разрезов, — сказал заведующий отделением торакоабдоминальной хирургии ЯРОД Владимир Лезнев.

Позаботились в диспансере и о том, чтобы подготовить специалистов для работы на новой технике.

— Простаивать она не будет. Комплекс буквально вчера привезли, подключили и практически сразу он будет запущен в работу. Наши специалисты готовы, — сказал Владимир Лезнев.

Стоит заметить, что это далеко не единственная техническая новинка, которую Онкодиспансер получил в 2021 году в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Среди приобретений — портативный транспортировочный аппарат искусственной вентиляции легких, мультиспиральный компьютерный томограф, автоматизированный иммуноферментный анализатор с дополнительным оборудованием и компьютерным обеспечением учета результатов анализов, передвижной палатный рентгеновский аппарат, многофункциональный операционный хирургический стол, УЗИ-аппарат, лабораторная центрифуга. Всего в этом году на переоснащение онкослужбы республики было потрачено 106 млн. рублей.