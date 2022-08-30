ЯКУТСКИЙ ОНКОДИСПАНСЕР ПОЛУЧИЛ НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ БОРЬБЫ С РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Современный маммографический комплекс МТЛ Маммо-5МТ получили на днях медики республиканского диспансера в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Первый российский цифровой маммограф с функцией томосинтеза, обеспечивающий высококачественное рентгеновское изображение уже установлен в центре лучевой диагностики. Медицинский персонал прошел обучение и готов активно использовать его для оценки образований в молочной железе.

Заведующая центром лучевой диагностики Майя Ивановна Тихонова рассказала об оборудовании: «…Данная маммографическая система имеет ряд преимуществ и может быть использована как для проведения биопсии, так и в стандартных скрининговых исследованиях. Изображения высокого качества, позволят нам получать результаты исследования в кратчайшие сроки, а высокая скорость проведения исследований и малая компрессия молочной железы делают процедуру обследования менее болезненной и стрессовой для пациенток…Благодаря цифровому рентген-оборудованию мы усилим профилактическую работу по выявлению онкозаболеваний молочной железы…».

В Якутии за последние два года рак молочной железы занимает второе место после рака лёгкого. Ежегодно выявляется 250 случаев рака молочной железы и около 70% случаев диагностируется на ранних стадиях.⁣⁣ На сегодняшний день маммография является самым информативным методом диагностики рака молочной железы.⁣⁣⠀

⁣⁣Якутский онкологический диспансер настоятельно рекомендует прекрасной половине человечества следить за состоянием молочных желез и регулярно проводить самообследование. Помните, ранняя диагностика рака молочной железы обеспечивает успешное лечение и выздоровление!