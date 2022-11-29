Якутский онкодиспансер поддержал акцию «Коробка храбрости»

В Якутске проходит акция сторонников «Единой России» «Коробка храбрости». Она приурочена к Всемирному дню ребенка, который отмечается 20 ноября.

Коллектив Якутского республиканского онкологического диспансера с большой радостью принял участие в этой доброй акции, с искренним желанием подарить несколько мгновений радости малышам, оказавшимся в больничных стенах. На сегодняшний день, в стационарах детских медицинских учреждений Республики Саха (Якутия) находятся более 300 детей.

Всего за несколько дней были собраны три больших коробки с игрушками, которые отправятся к детям с пожеланиями скорейшего выздоровления.

«Многие маленькие пациенты впервые оказались в больницах без родителей, наедине со своими страхами и переживаниями. Совместными усилиями врачей и общества необходимо сделать все возможное для скорейшего выздоровления детей. Мы очень надеемся, что положительные эмоции от подарков хотя бы немного отвлекут маленьких пациентов от болезненных и неприятных процедур» — заявила главный врач Татьяна Николаева.

Акция «Коробка храбрости» по сбору завершится 2 декабря. Затем игрушки будут отсортированы и переданы в детские медицинские учреждения города