Якутский ОНФ обратился в прокуратуру по ситуации с домами на Космонавтов

Представители президентского движения в Республике Саха (Якутия) обратились в прокуратуру с просьбой проверить управляющую компанию «Юнион» и АО «Водоканал» на предмет бездействия в ситуации, в которую попали дома, расположенные по адресам ул. Космонавтов, 11 и 11/1 в Якутске.

29 декабря 2022 года подъезд деревянного дома 1969 года постройки затопило канализационными водами, и с тех пор жильцы находятся в невыносимых условиях, а ответственные лица бездействуют. Представители ОНФ выехали на место происшествия, где обнаружили затопленный тамбур, примерзшую к нечистотам подъездную дверь и покосившиеся полы.

Жильцы рассказали, что ранее дом обслуживала УК «Дьулуур», затем управляющая компания поменялась на «Юнион», который с лета 2022 года перестал принимать заявки и приезжать на вызовы, мотивируя тем, что труба для водоотведения считается незаконной врезкой. При этом, отмечают жильцы, в течение 16 лет они исправно платят УК за техническое обслуживание и Водоканалу за водоотведение. Отметим, что в одной из квартир проживает семья участника СВО, которая также мерзнет, не получая никакой положенной помощи. Кроме того, перед новым годом пожилая женщина, поскользнувшись в подъезде на замерзших нечистотах, сломала ногу.

«В такие морозы жильцы оказались брошены на произвол судьбы, это недопустимо. УК «Юнион» уже не в первый раз замечена в бездействии, из-за которого страдают люди, в связи с чем мы намерены добиться привлечения к ответственности этой недобросовестной управляющей компании. АО «Водоканал», являясь ресурсоснабжающей организацией, также допустило нарушения. Мы направили обращение в прокуратуру с просьбой проверить ответственных на предмет бездействия в этой чрезвычайной ситуации», — сообщил сопредседатель регионального отделения Общероссийского народного фронта Алексей Лаптев.