12.01.2023
19:51
225
Погода
Якутский Оймякон подвинули? Новый полюс холода в Красноярском крае
Минус 73 градуса показали термометры в Красноярском крае. Новый полюс холода возник в посёлке Ессей. Его жители рассказали, что мороз настолько сильный, что на улице трудно дышать. При этом отопление есть только на социальных объектах, а жилые дома топятся дровами. Оймякон, подвинься, сообщает тгк Лента дня
Фото: тгк Лента дня
Источник: тгк Лента дня
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