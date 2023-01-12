12.01.2023
19:51
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Погода

Якутский Оймякон подвинули? Новый полюс холода в Красноярском крае

Минус 73 градуса показали термометры в Красноярском крае. Новый полюс холода возник в посёлке Ессей. Его жители рассказали, что мороз настолько сильный, что на улице трудно дышать. При этом отопление есть только на социальных объектах, а жилые дома топятся дровами. Оймякон, подвинься, сообщает тгк Лента дня

Фото: тгк Лента дня
Источник: тгк Лента дня

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