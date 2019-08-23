Якутский научный центр заключил соглашение о сотрудничестве с Минстроем республики

23 августа подписано Соглашение о сотрудничестве между Федеральным исследовательским центром «ЯНЦ СО РАН» и Министерством строительства Республики Саха (Якутия).

Предметом Соглашения является осуществление на системной основе конструктивного сотрудничества и взаимодействия Министерства строительства республики и Федерального исследовательского центра «ЯНЦ СО РАН» в развитии научно-технических связей, проведения исследований с целью комплексного решения проблем устойчивого развития Республики Саха (Якутия), в частности в области строительства.

«Мы, как представители науки, как один из важных исследовательских центров Российской академии наук, уверены, что наши научные разработки будут востребованы, особенно в реальной экономике, в строительной отрасли и принесут непосредственную пользу в производственных процессах. Заключая соглашение о сотрудничестве, мы видим наши перспективы, перспективы совместной работы наших специалистов для повышения комфортности проживания людей в нашей республике», — отметил председатель Якутского научного центра СО РАН, член-корреспондент РАН Михаил Лебедев.

Министр строительства РС(Я) Павел Аргунов подчеркнул, что новые веяния, новые технологии в строительстве касаются в основном только внутренней отделки зданий, а в производстве бетона и строительных материалов больших нововведений нет. «Конечно, нам хотелось бы идти вперед наравне со всем миром, и быть, даже в каком-то плане чуть впереди, потому что у нас есть региональные особенности, такие как вечная мерзлота, сложная транспортно-логистическая система. И поэтому нам хотелось бы в этой части каких-то прорывных идей. Безусловно, для этого, нам нужно развивать и укреплять наши связи с фундаментальной наукой»,— заявил министр.