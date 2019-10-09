Якутский научный центр СО РАН отметил 70-летие

Торжественное заседание, посвященное 70-летию со дня образования Якутского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук, состоялось 8 октября.

В праздничном мероприятии приняли участие глава республики Айсен Николаев, председатель Государственного собрания (Ил Тумэн) РС (Я) Петр Гоголев, председатель Якутского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук, член-корреспондент РАН Михаил Лебедев, первый заместитель главы ГО «город Якутск» Максим Трофимов, научная общественность, молодые ученые и приглашенные гости.

Председатель ЯНЦ СО РАН Михаил Лебедев во вступительной речи рассказал об основных этапах становления и развития научного центра, важных открытиях и исследовательских работах якутских ученых.

Специалисты центра исследовали геологическое строение Якутской алмазоносной провинции, разработали термохимический способ обработки природных алмазов, открыли свойство природных газов образовывать в земной коре залежи в виде твердых газогидратов, определили научные основы разработки газогидратных месторождений. Учеными Якутии создана крупнейшая в мире установка для непрерывной регистрации широких атмосферных ливней (ШАЛ) космических лучей сверхвысоких энергий, приходящих на границу земной атмосферы и претерпевающих в ней каскадное размножение. Создана уникальная научная комплексная система регионального и глобального климатического мониторинга. Продолжаются исследования самобытного уклада жизни народов Севера, их исторического и культурного наследия.

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев в приветственном слове отметил, что якутская наука никогда не существовала в отрыве от жизни республики, а всегда шла в авангарде формирования ее экономической и социальной структуры.

«Мерзлотоведение и климат, экология и природопользование, строительство и техника Севера, информационные технологии и, конечно же, человек, его жизнь в Арктике, здоровье и культура — вот те ключевые направления, где у нас есть все шансы возглавить международные исследования», — подчеркнул Ил Дархан.

Коллектив Якутского научного центра СО РАН поздравил первый заместитель главы города Якутска Максим Трофимов.

«Уже 70 лет в центре ведется напряженная, богатая творческими успехами и яркими открытиями работа людей, посвятивших свою жизнь науке. Через нее мы вместе идем к прогрессу общества, социально-экономическому развитию республики и страны. За годы плодотворной работы коллектив Якутского научного центра внес огромный вклад в становление и развитие Республики Саха (Якутия). Перед столицей республики сейчас стоят новые задачи и новые вызовы. Надеюсь, что наше тесное сотрудничество продолжится в рамках Научно-технического экспертного Совета при главе города Якутска, и те направления работы, которые мы наметили, будут развиваться», — сказал Максим Трофимов.

За заслуги в области науки были вручены знаки отличия «Гражданская доблесть», почетные грамоты и благодарственные письма, присвоены почетные звания.

Якутский научный центр СО РАН является самой крупной научной организацией в Республике Саха (Якутия), деятельность которой направлена на выполнение фундаментальных и прикладных исследований, внедрение научных разработок в народное хозяйство республики, участие сотрудников в научном сопровождении крупных комплексных проектов, направленных на продуктивное промышленное освоение территории республики и подготовку высококвалифицированных научных кадров.

В составе центра работает 1110 человек, в том числе 503 научных сотрудника, из которых 1 академик РАН, 3 член-корреспондента РАН, 86 докторов наук и 307 кандидатов наук. В аспирантуре обучаются 50 человек. Свыше 40%от общего числа всех работников составляют молодые специалисты.