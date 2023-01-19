Якутский наркодиспансер наградил журналистов

Якутский наркологический диспансер наградил журналистов, освещающих тему профилактики алкоголизма и наркомании.

17 января состоялось награждение участников ежегодного Республиканского конкурса журналистов на лучшее освещение деятельности Якутского республиканского наркологического диспансера.

По итогам 2022 года победителями конкурса названы журналисты Надежда Егорова (газета САХА СИРЭ), Зоя Игнатьева (СИ SakhaLife), Наталья Леф (ЖИЗНЬ ЯКУТСКА), Алла Клецко (ЗДОРОВЬЕ ЯКУТИИ). Журналисты Ирина Парникова (ЭХО СТОЛИЦЫ) и Айыына Ксенофонтова (КИИН КУОРАТ) стали обладателями номинаций «За профессионализм» и «Лучшая публикация».

Документальные фильмы о реабилитантах и реабилитологах отделения Наркологического диспансера, что находится в Кангалассах, очерки о врачах стационара, интервью с пациентами наркологов, репортажи, статьи — десятки неравнодушных публикаций вышли из-под пера моих коллег-журналистов.

Главный врач ГБУ РС (Я) «Якутский республиканский наркологический диспансер» Альбина Сивцева сказала на встрече с журналистами: «Журналисты – наши друзья и помощники в нашей профилактической деятельности. Мы очень ценим их вклад в нашу работу, поэтому стараемся постоянно снабжать СМИ материалами по профилактике наркологических зависимостей, информацией о значимых событиях ЯРНД и т.п.

Количество публикаций и упоминаний про наш наркологический диспансер в 2022 году – более 900 материалов в городских и республиканских печатных, телевизионных, Интернет и радио СМИ, в том числе 4 статьи про ЯРНД вышло на российских сайтах. Все это, благодаря высокому профессионализму наших якутских журналистов, их интересной подаче материала, актуальности подобранных тем, качественным фото.

Наш конкурс был объявлен в этом году второй раз. Отрадно, что в нем приняли участие журналисты, очень серьезно относящиеся к своей миссии — освещать социально-важные проблемы общества, объективно, грамотно и достоверно доносить информацию до людей, пропагандировать ЗОЖ. Большое спасибо всем за участие! Надеемся на дальнейшее сотрудничество!».

Напомним, конкурс на лучшее освещение работы Республиканского наркологического диспансера является ежегодным и буквально на днях стартует конкурс уже на 2023 год. Приглашаем журналистов к участию и желаем всем удачи!