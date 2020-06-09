Якутский наездник Александр Лиханов выиграл в Башкирии три скачки из четырех

Он дважды финишировал первым на турнире «Терра Башкирия», а также отличился на открытии скакового сезона в Уфе.

23 мая на знаменитом ипподроме «Акбузат» на открытии скакового сезона в Башкирии Лиханов выиграл на лошади Гест Ноубл главную скачку на дистанции 2000 м (Вступительный приз). В этот же день на дистанции 1800 м среди английских чистокровок до трех лет якутский жокей финишировал с третьим результатом из десяти участников заезда на гнедом жеребце Аркат.

А 30 мая на Международном конно-спортивном комплексе «Акбузат» имени Т.Т. Кусимова состоялся четвертый этап республиканского турнира «Терра Башкирия», где за победу боролись конники из Белебеевского, Бураевского, Бурзянского, Стерлитамакского районов.

И здесь Александр Лиханов великолепно справился со своей задачей. Он выиграл два заезда на одном турнире. На дистанции 1200 м среди лошадей двух лет (приз памяти Насибуллина Марса Варисовича) Лиханов финишировал с лучшим результатом на темно-гнедом жеребце Том Форд (1.16,1). Затем якутский наездник выиграл «Приз Струны» среди кобыл до 3 лет. Его Омадея финишировала первой на дистанции 1400 м.

Всего же по данным главного сайта любителей конного спорта Hippodrom.ru, на счету жокея из Якутии Александра Лиханова на ипподромах Казани, Москвы, Уфы и Пятигорска 192 старта, из них 24 победы и более чем 120 призовых мест. В совокупности на скачках он выиграл 2 512 031 рублей.

Александр Лиханов родом из с.Чапаево Хангаласского улуса. Он является потомственным наездником: его отец Семен Лиханов – один из известнейших мастеров-жокеев Якутии.