Якутский музыкант даст в Москве концерт

Уже на этой неделе, 26 марта, в Музее Чайковского в Москве (Кудринская пл., д. 46/54) состоится концерт якутского пианиста Алексея Слепцова, лауреата и дипломанта международных конкурсов. Выпускника Высшей школы музыки РС(Я) им. В. А. Босикова и Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова. Данное мероприятие должно было состояться ещё 27 ноября прошлого года, но по причине пандемии, решено было перенести на более поздний срок.

Алексей поделился подробностями своего концерта с Sakhalife:

— Я родился в г. Верхоянске. Музыкой начал заниматься в Детской музыкальной школе Верхоянска (занимался в классе преподавателя Журавлевой Р. Н). В 2007 году окончил Якутский музыкальный колледж им. М. Н. Жиркова (класс преподавателя Иноземцевой Л. В). В 2012-м окончил Высшую школу музыки РС(Я) (институт) им. В. А. Босикова (класс доцента Гаврильевой О. Р.), в 2015 году – Санкт-Петербургскую государственную консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова (класс профессора Малова О. Ю).

В данное время работаю старшим преподавателем кафедры специального фортепиано ВШМ РС(Я) (институт) им. В. А. Босикова, преподавателем Якутского педагогического колледжа им. С. Ф. Гоголева. Также являюсь концертмейстером оперной труппы Государственного театра оперы и балета им. Суорун Омоллоона. Предстоящий концерт организован концертной организацией «Grand Event Projects» (директор Рахманова Анна) г. Москва.

Данная организация оказывает помощь молодым музыкантам в организации концертов в России и за рубежом. За что выражаю огромную благодарность!

Мероприятие пройдёт в концертном зале Российского национального музея музыки. В программе концерта произведения Д. Скарлатти, Г. Генделя, Й. Гайдна, И. Брамса, Ф. Листа, А. Скрябина.

Приглашаю почитателей музыкального искусства на свой концерт! Билеты можно купить по ссылке — https://music-museum.ru/events/kontserty/2021-03-26-aleksej-slepcov.html

