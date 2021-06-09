Якутский музей произвел фурор в Казани

Дни Якутии в Казани: Успех выставки Якутского музея и найденная оригинальная одежда жены Кулаковского

С большим успехом проходит выставка Якутского музея им. Ярославского, в рамках Дней Якутии в Казани. Выставка декоративно-прикладного искусства народов Якутии, где экспонируются древние костюмы, украшения, предметы быта представлена в Национальном музее Татарстана. Открытие прошло при полном аншлаге.

Открытие выставки «Уус уонна Иис»: декоративно-прикладное искусство народов Якутии» состоялось 8 июня. Выставка будет работать по 11 июня на общей выставочной площади в 160 кв. м.

Отобранные предметы — старинные изделия из дерева, серебра, бивня мамонта и меха, некоторые работы современных мастеров, национальные наряды коренных малочисленных народов Якутии, разнообразные по форме, оформлению и технике исполнения серебряные украшения. Центральное место посвящено национальному празднику Ысыах. Посетители увидят чорооны с орнаментами, убранство верхового коня, изделия современных народных мастеров Якутии: хомус, якутские ножи и другие уникальные экспонаты из фондов Якутского музея. Как отметила на открытии и.о. генерального директора Национального музея Республики Татарстан Лариса Вяткина на выставке представлены не только экспонаты Якутского музея, но и якутская коллекция Николая Катанова из Национального музея Республики Татарстан.







«Очень красивая у нас получилась выставка. Большая часть экспонатов представлены Якутским музеем им. Емельяна Ярославского, но Национальный музей Республики Татарстан тоже принял в этом свое участие. Здесь были даже некие магические моменты. На выставке представлена обширная коллекция Николая Катанова, которая хранилась в нашем музее. И в процессе подготовки выставки мы обнаружили удивительный факт. Благодаря коллегам из Якутского музея мы выяснили, что выставленная у нас одежда — шуба знатной якутской дамы, принадлежит жене Алексея Кулаковского – основоположника якутской литературы! Наши коллеги из Якутского музея привезли фотографию, где она снята в этой шубе», — рассказала Лариса Вяткина.

Она также добавила, что выставка вызывает интерес посетителей, но имеет всего один недостаток – идет всего два с половиной дня. «Давайте встречаться чаще, и пусть это станет началом нашей большой долгой дружбы, спасибо, что вы приехали», — заключила она.

Участие в открытии приняли министр культуры Татарстана Ирада Аюпова, министр культуры и духовного развития Якутии Юрий Куприянов. Ирада Аюпова подчеркнула, что впервые Якутия продемонстрировала в Казани недра своей уникальной исторической сокровищницы. Юрий Куприянов в свою очередь отметил, что в Якутии идет работа по созданию больших каталогов исторических артефактов, вывезенных в разные годы в страны Европы. Уже вышло несколько томов, в новое издание войдут и предметы, хранящиеся в Национальном музее Татарстана.