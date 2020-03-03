Якутский музей приглашает на встречу с Натальей Михалевой – Сайа

В преддверии Международного женского дня 5 марта в 15:00 ч. в Якутском музее им. Ем. Ярославского состоится творческая встреча «Тыыннаах тыл» с известной поэтессой, членом Союза писателей РС (Я), заслуженным работником культуры РС(Я) Натальей МИХАЛЕВОЙ – Сайа. В теплой и дружеской атмосфере Наталья Михалева расскажет о своей творческой деятельности, поделится планами на будущее, а также прочтет свои новые стихи, ответит на вопросы гостей музея.

Вход свободный.

Адрес: пр. Ленина 5/2, Главный корпус музея.

Конт.тел.: 42-51-74.