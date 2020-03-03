03.03.2020
10:03
150
Культура & Образование
Якутский музей приглашает на встречу с Натальей Михалевой – Сайа
В преддверии Международного женского дня 5 марта в 15:00 ч. в Якутском музее им. Ем. Ярославского состоится творческая встреча «Тыыннаах тыл» с известной поэтессой, членом Союза писателей РС (Я), заслуженным работником культуры РС(Я) Натальей МИХАЛЕВОЙ – Сайа. В теплой и дружеской атмосфере Наталья Михалева расскажет о своей творческой деятельности, поделится планами на будущее, а также прочтет свои новые стихи, ответит на вопросы гостей музея.
Вход свободный.
Адрес: пр. Ленина 5/2, Главный корпус музея.
Конт.тел.: 42-51-74.
Фото: Якутский музей им. Ем. Ярославского
Источник: Якутский музей им. Ем. Ярославского
#Якутский музей им. Ем. Ярославского#Якутский музей приглашает на встречу с Натальей Михалевой – Сайа
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