Якутский музей приглашает на конкурс чтецов
30 и 31 марта т.г. Якутский государственный объединенный музей истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского проводит ежегодный республиканский конкурс чтецов «Алҕаатаҕым буоллун саҥа ыччаппын» («Благословляю новое поколение»), посвященный 145-летию основоположника якутской художественной литературы Алексея Елисеевича Кулаковского – Өксөкүлээх Өлөксөй среди учащихся общеобразовательных школ Республики Саха (Якутия) в онлайн-формате.
Цели конкурса:
- способствовать патриотическому и гражданскому воспитанию подрастающего поколения;
- оказать поддержку и помощь в духовном, нравственном и эстетическом развитии детей;
- содействовать развитию творческой активности учащихся и выявление лучших чтецов.
Условия конкурса:
- к конкурсу допускаются учащиеся общеобразовательных школ РС(Я) с 1 по 11 классы;
- участники конкурса делятся на две группы:
1 группа – учащиеся с 1 по 6 классы
2 группа – учащиеся с 7 по 11 классы;
- в каждой группе предусматриваются сольные и коллективные выступления;
- участникам конкурса необходимо до 27 марта т.г. отправить готовый материал (видеоролик) с прочтением произведения (фрагмента произведения) основоположника якутской литературы А.Е. Кулаковского – Өксөкүлээх Өлөксөй на якутском или русском языках (перевод) продолжительностью не более 5-7 минут;
- в заявке должны быть указаны ФИО участника и руководителя, школа, класс, адрес, телефон, e-mail, название и копия произведения;
- за участие в конкурсе взимается регистрационный взнос в размере 350 руб. с каждого участника сольного выступления, 200 руб. с каждого участника коллективного выступления. Оплатить взнос за участие можете через мобильные приложения банков (ВТБ, СберБанк) по номеру +79142346006 на имя Саввиной Татьяны Романовны, после оплаты не забудьте сохранить чек и отправить на указанный номер.
Требования к участникам конкурса:
- выразительность чтения и знание текста;
- артистичность;
- поощряется оригинальность и творческий подход;
- продолжительность выступления — не более 5-7 минут.
Определение победителей и награждение:
- победители определяются голосованием членов жюри по 5-балльной системе. В каждой группе первое, второе, третье места и поощрительные призы;
- участники, занявшие I, II, III места награждаются ценными призами, грамотами. Поощрительные призы будут вручены участникам, проявившим творческий подход и за оригинальность выступления;
- всем участникам и руководителям, занявшим призовые места, выдается сертификат участия;
- итоги конкурса будут опубликованы на официальном сайте музея yakutmuseum.ru.
Заявки на участие принимаются до 27 марта т.г. на электронный адрес koo_museum@mail.ru с пометкой «Заявка на участие в конкурсе чтецов» или по телефонам 42-51-74 в рабочие дни с 09.00 до 17.00 чч.
С условием конкурса можете ознакомиться на сайте музея yakutmuseum.ru
+7 (999) 174-67-82