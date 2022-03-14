Якутский музей приглашает на конкурс чтецов

30 и 31 марта т.г. Якутский государственный объединенный музей истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского проводит ежегодный республиканский конкурс чтецов «Алҕаатаҕым буоллун саҥа ыччаппын» («Благословляю новое поколение»), посвященный 145-летию основоположника якутской художественной литературы Алексея Елисеевича Кулаковского – Өксөкүлээх Өлөксөй среди учащихся общеобразовательных школ Республики Саха (Якутия) в онлайн-формате.

Цели конкурса:

способствовать патриотическому и гражданскому воспитанию подрастающего поколения;

оказать поддержку и помощь в духовном, нравственном и эстетическом развитии детей;

содействовать развитию творческой активности учащихся и выявление лучших чтецов.

Условия конкурса:

к конкурсу допускаются учащиеся общеобразовательных школ РС(Я) с 1 по 11 классы;

участники конкурса делятся на две группы:

1 группа – учащиеся с 1 по 6 классы

2 группа – учащиеся с 7 по 11 классы;

в каждой группе предусматриваются сольные и коллективные выступления;

участникам конкурса необходимо до 27 марта т.г. отправить готовый материал (видеоролик) с прочтением произведения (фрагмента произведения) основоположника якутской литературы А.Е. Кулаковского – Өксөкүлээх Өлөксөй на якутском или русском языках (перевод) продолжительностью не более 5-7 минут;

в заявке должны быть указаны ФИО участника и руководителя, школа, класс, адрес, телефон, e-mail, название и копия произведения;

за участие в конкурсе взимается регистрационный взнос в размере 350 руб. с каждого участника сольного выступления, 200 руб. с каждого участника коллективного выступления. Оплатить взнос за участие можете через мобильные приложения банков (ВТБ, СберБанк) по номеру +79142346006 на имя Саввиной Татьяны Романовны, после оплаты не забудьте сохранить чек и отправить на указанный номер.

Требования к участникам конкурса:

выразительность чтения и знание текста;

артистичность;

поощряется оригинальность и творческий подход;

продолжительность выступления — не более 5-7 минут.

Определение победителей и награждение:

победители определяются голосованием членов жюри по 5-балльной системе. В каждой группе первое, второе, третье места и поощрительные призы;

участники, занявшие I, II, III места награждаются ценными призами, грамотами. Поощрительные призы будут вручены участникам, проявившим творческий подход и за оригинальность выступления;

всем участникам и руководителям, занявшим призовые места, выдается сертификат участия;

итоги конкурса будут опубликованы на официальном сайте музея yakutmuseum.ru.

Заявки на участие принимаются до 27 марта т.г. на электронный адрес koo_museum@mail.ru с пометкой «Заявка на участие в конкурсе чтецов» или по телефонам 42-51-74 в рабочие дни с 09.00 до 17.00 чч.

С условием конкурса можете ознакомиться на сайте музея yakutmuseum.ru