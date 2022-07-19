Якутский музей представил свои коллекции в крупнейшем федеральном музее России

18 июля в городе Владивосток открылась выставка «Поход на Восток. Остроги Сибири». Выставка открылась в Музее-заповеднике истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева и рассказывает о том, как Россия в XVII веке «прирастала Сибирью», как шло продвижение нашей страны от Урала к Тихому океану. Во время этого продвижения был открыт новый неведомый доселе мир, населенный неизвестными народами. Каждый шаг землепроходцев на этом неизведанном пути отмечался постройками острогов – укрепленных пунктов и центрами государственной власти, из которых, впоследствии, выросли сибирские города. Одним из наиболее старинных и исторически значимых сибирских острогов являлся Якутский острог, ставший базой для дальнейшего освоения и продвижения Российского государства на Колыму и Чукотку, Тихоокеанское побережье и Приамурье.

У жителей и гостей Владивостока будет возможность увидеть уникальные экспонаты, которые рассказывают о жизни и быте обитателей первых сибирских острогов и коренных народов Сибири. Это — археологические находки, обнаруженные на местах острогов, предметы быта и культа, книги, чертежи, прорисовки, фотографии и документы того времени. «Наш музей много лет занимается сбором и изучением материалов по истории освоения Сибири и Дальнего Востока. Коллекция нашего музея небольшая, но уникальная, в ней прослеживается не только путь землепроходцев, но и материальная культура жителей якутского края в период присоединения Якутии в состав России. Я уверен, выставка вызовет большой интерес не только у посетителей, но и научного сообщества» — отметил куратор выставки, сотрудник Якутского музея им. Ем. Ярославского Сергей Слепцов.

Выставка «Поход на Восток. Остроги Сибири» совместный проект государственного объединённого Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева, Якутского государственного объединенного музея истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского и Ямало-Ненецкого окружного музейно-выставочного комплекса имени И.С. Шемановского. Выставка приурочена к 100-летию Якутской АССР.